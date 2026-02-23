ADEMA impulsa un nuevo Centre d’Investigació Universitària de Mallorca en Jaime III

La investigación universitaria en Ciencias de la Salud contará con una nueva sede en pleno corazón de Palma. ADEMA abrirá el Centre d’Investigació Universitària de Mallorca para potenciar la investigación aplicada, la formación y la transferencia efectiva del conocimiento en el ámbito de la Odontología y Nutrición Humana y Dietética, en la Avenida Jaime III.

El nuevo equipamiento, con una superficie aproximada de 450 metros cuadrados, que empezará a funcionar próximamente, se ubica en uno de los ejes neurálgicos de la ciudad y ha sido diseñado para integrar en un mismo entorno la docencia especializada, la actividad científica y la conexión directa con la práctica profesional. La apertura de esta sede se enmarca en la estrategia de desarrollo de infraestructuras académicas impulsada por ADEMA con el objetivo de reforzar su especialización y excelencia docente e investigadora en el campo de Ciencias de la Salud.

El centro nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro académico y científico permanente, orientado a conectar investigadores, profesorado, profesionales sanitarios y estudiantes en un espacio que favorezca el trabajo colaborativo y la generación de sinergias. La planificación de sus áreas asistenciales y formativas responde a un modelo que integra la investigación con la aplicación clínica real y consolida equipos multidisciplinares de perfiles académicos, clínicos y científicos, reforzando la relación entre conocimiento y aplicación.

Además, dispondrá de un punto de información para orientar a futuros estudiantes sobre la oferta formativa y los procesos de acceso. Para ADEMA, la transferencia de conocimiento constituye uno de los ejes estratégicos del proyecto. El modelo diseñado por esta institución académica con más de 30 años de experiencia en enseñanza en estudios oficiales universitarios y superiores en Baleares, contempla una dinámica bidireccional en la que la actividad asistencial contribuye a generar nuevas preguntas científicas y, al mismo tiempo, los resultados de la investigación se incorporan de forma sistemática tanto a la formación de posgrado como al ejercicio profesional. Este nuevo campus representa un paso estratégico en nuestro modelo académico, que integra docencia, práctica clínica e investigación como un único sistema orientado a la excelencia y a la mejora continua.

En el ámbito formativo, el nuevo Centre d’Investigació Universitària de Mallorca de ADEMA acogerá la actividad práctica de másteres especializados en el área de Odontología con un equipo de profesorado internacional. Entre las principales apuestas estratégicas del nuevo centro destaca el Máster en Odontología Digital, considerado uno de los programas más innovadores en el ámbito de la formación odontológica avanzada.

ADEMA aspira a fortalecer su posicionamiento mediante la investigación aplicada

Este posgrado se orienta al dominio integral de los flujos de trabajo digitales aplicados al diagnóstico, la planificación y la ejecución de tratamientos, incorporando tecnologías de vanguardia en diferentes áreas de la Odontología. El máster también incorpora tecnologías emergentes como la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y a la planificación terapéutica, así como sistemas de simulación virtual y entrenamiento háptico, dispositivos de magnificación, microscopía clínica, láser odontológico, ecógrafos y sistemas digitales de análisis oclusal, que optimizan los procedimientos mínimamente invasivos, así como el uso de sistemas CAD CAM.

En este contexto, el nuevo centro de Jaime III se configura como un entorno idóneo para el desarrollo de este tipo de programas, al integrar tecnología avanzada, investigación aplicada y práctica clínica en un mismo ecosistema académico.

Además del área odontológica, el nuevo Centre d’Investigació Universitària de Mallorca impulsará proyectos de investigación y programas de doctorado en Nutrición Humana y Dietética orientados a generar evidencia científica con aplicación directa en la prevención, el abordaje clínico y la mejora de la calidad asistencial. La coexistencia de ambas disciplinas en un mismo espacio favorecerá la generación de líneas de investigación transversales en el ámbito de la salud integral.

Este centro va a funcionar como un nodo de cooperación académica y científica con proyección internacional, facilitando la colaboración con profesorado y especialistas de distintos países y la participación en redes de investigación a nivel global.

ADEMA consolida un ecosistema universitario distribuido en Mallorca, con tres campus físicos, uno online y el nuevo espacio de Jaime III.

Estas instalaciones refuerzan su apuesta con los dos centros de investigación universitarios abiertos en Inca y en el Coll d’en Rabassa el pasado año.

En Inca, el Centre d’Investigació Universitària Es Crum es un espacio de 1.300 metros cuadrados en cuatro plantas dedicado a la I D i en Arquitectura, Diseño, Tecnología y Pensamiento, con aulas, talleres y laboratorios de última generación orientados a impulsar alianzas y proyectos innovadores.

En el Coll d’en Rabassa, el Centro de Investigación Universitaria en Ciencias Médicas de Mallorca suma 4.000 metros cuadrados para potenciar la innovación y la transferencia tecnológica en Ciencias de la Salud.

Con esta red, ADEMA aspira a actuar como hub interuniversitario y a fortalecer su posicionamiento mediante investigación aplicada, colaboración internacional y generación de conocimiento.