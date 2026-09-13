El turismo de lujo se consolida en Mallorca ahora también con el mercado árabe

La consolidación de Mallorca como destino de lujo del Mediterráneo prosigue. Essentially Mallorca corrobora que la temporada será mejor que la del año pasado, con una ocupación similar a la de 2025 rayando el 90 % y con precios medios hoteleros más elevados. Las novedades en conectividad, con los vuelos a Montreal, con Air Canada, y Abu Dabi, vía Etihad Airways han abierto dos mercados emisores. Los hoteles de lujo perciben el incremento de clientes árabes en establecimientos que hasta ahora no los recibían.

«Lo importante es que no hablamos de crecer en volumen, sino en valor. El turismo de lujo representa alrededor del 8 % de los visitantes alojados en hoteles de cinco estrellas, pero genera una proporción mayor del gasto, un 27 %», remarca la gerente de Essentially, Maria Renart, citando datos del estudio de la UIB, el Govern y esta organización. Su impacto económico en Baleares es de 2.300 millones de euros. En 2025 el turista prémium gastó de media 731 euros diarios frente a los 46 euros del extranjero medio.

«Mallorca no necesita ser más exclusiva, sino poner en valor lo que ya tiene y conseguir que el turismo de mayor valor añadido conozca, consuma y disfrute de la isla más auténtica todo el año», dice Renart. Se está reforzando el posicionamiento en publicaciones especializadas que destacan en 2026 la combinación de hoteles boutique, fincas históricas, villas, gastronomía, bienestar y naturaleza.