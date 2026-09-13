Las inmobiliarias cambian el paisaje de los pueblos de Mallorca: «Ya nos hemos acostumbrado a ellas»

En Mallorca, unos juegan a ser ricos mientras que otros lo son. En el centro de los pueblos, cada vez es más fácil encontrarse con escaparates en los que se ofrecen productos de más de siete cifras. Los extranjeros de bolsillos profundos saborean el dulce aroma de una oferta a su medida. Mientras tanto, los locales se sientan en la plaza, al sol, o en el bar, a la sombra, viendo pasar la vida como una procesión con regusto inmobiliario.

La gran expansión de las oficinas inmobiliarias ha alterado las dinámicas tradicionales y ha modificado de forma permanente el paisaje urbano de numerosos municipios. La locura inmobiliaria se hace especialmente visible en localidades como Alaró o Santa Maria, pero también en algunos de los municipios más consolidados de la Serra de Tramuntana, como Valldemossa o Sóller. Y eso sin contar con plazas inmobiliarias consolidadas desde hace años, como Santanyí, Calvià o la propia Palma.

Las oficinas brotan como setas, incluso en los lugares más inesperados. El Mercat de Pere Garau, en Palma, llegó a ser testigo de la instalación de una inmobiliaria entre sus paredes. Y en pequeños núcleos de población como Moscari, con menos de mil habitantes, también hay oficinas que ofrecen viviendas de hasta siete cifras.

Campos, cuna de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y de varios de sus hombres de confianza, es otro ejemplo de cómo las inmobiliarias se han integrado en el paisaje de los pueblos de Mallorca. En pleno corazón urbano a escasos metros del Ayuntamiento, donde los quintos mantean a la alcaldesa al finalizar la misa de Pascua, hay hasta cuatro inmobiliarias.

«Ya nos hemos acostumbrado a ellas», explica Rafel, vecino del pueblo. Una de estas oficinas ocupaba antiguamente el local de Cas Mosset, un estanco-papelería que acabó trasladándose a una rotonda.

Los únicos que se detienen ante uno de los escaparates son dos alemanes, que durante un buen rato repasan los precios de las viviendas expuestas. Al otro lado del cristal, dos personas mantienen una conversación en catalán.

Un vecino asegura que no ha percibido un aumento especialmente notable de las oficinas inmobiliarias en los últimos años, aunque sí un fuerte incremento de la construcción. Las inmobiliarias, en cualquier caso, ya forman parte del paisaje cotidiano del municipio. «Puede que si me preguntas cómo lo veo de diferente en los últimos diez años sí que te diría que ha cambiado mucho, pero en los últimos años no», apunta.

El número de empresas dedicadas a las actividades inmobiliarias en Baleares continúa creciendo y ha alcanzado en 2025 su cifra más alta de la serie reciente. Según los datos del Directorio Central de Empresas (Dirce) elaborados por IBESTAT, las islas contaban con 8.458 empresas del sector inmobiliario en 2025, frente a las 8.135 de 2024 y las 7.823 registradas en 2023. En apenas dos años, el número de empresas inmobiliarias ha aumentado en 635, lo que supone un crecimiento del 8,1%.

La cifra adquiere mayor dimensión al ampliar la perspectiva. En 2012 operaban en Baleares 4.297 empresas dedicadas a las actividades inmobiliarias, según los datos recogidos entonces por IBESTAT. Trece años después, el número prácticamente se ha duplicado: las 8.458 empresas registradas en 2025 suponen un 96,8% más que en 2012.

En Sóller te da la bienvenida una inmobiliaria

«Benvinguts a Sóller, Welcome to Sóller», saluda una inmobiliaria alemana justo a la entrada del pueblo a turistas y residentes, por este orden. Sóller es uno de los municipios de la Serra de Tramuntana donde la presencia de agencias inmobiliarias se ha hecho más visible y también uno de los que ha vivido en los últimos tiempos la contestación contra el sector. La fachada y el escaparate de una agencia inmobiliaria de Sóller fueron vandalizadas con pintadas contra la turistificación del municipio, justo antes de la histórica manifestación de miles de personas contra la saturación turística que vivió el pueblo en agosto.

Sóller no ha sido el único municipio donde las inmobiliarias se han convertido en objetivo de las protestas. Probablemente, las pintadas más conocidas de este año en Mallorca tuvieron lugar en Es Raiguer. La imagen de las dos jóvenes esposadas llegando a los Juzgados de Vía Alemania, en Palma, por su presunta implicación en la vandalización de cinco inmobiliarias en Santa Maria del Camí dió la vuelta a Mallorca.

Aparecen pintadas contra el turismo masivo en Sóller /

En la ahora famosa inmobiliaria atacada, nadie quiere hacer declaraciones. "Arruix", "Guiris fora" o "Fuck Tourists" son algunos de los mensajes que estropearon la fachada de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), que también se ve deslucido por los letreros incrustados de la inmobiliaria alemana. Pero más allá de las pintadas, Santa Maria ofrece otra imagen de la transformación de sus calles. Varias inmobiliarias han ocupado locales que anteriormente albergaban otros negocios, desde bares hasta tiendas de fotografía o establecimientos deportivos.

Una vecina del pueblo introduce, sin embargo, otro matiz en el debate. «El problema es que la gente se queja mucho de que desaparecen los pequeños comercios, pero eso no es del todo así. ¿Quién va a comprar al pequeño comercio?», plantea.

«Hace 25 años la gente compraba en el pequeño comercio, pero hoy en día, ¿qué compramos en el pequeño comercio? Cuatro tonterías y eso no da para vivir», Para ella, el pequeño comercio tiene un futuro complicado. «El pequeño comercio no tiene vida futura, por desgracia. Lo único, y por valientes, que aguantará serán las panaderías», concluye.

La transformación también se repite en otros municipios. En Son Servera, por ejemplo, algunos locales del centro han cambiado varias veces de actividad antes de acabar convertidos en inmobiliarias. Una oficina ocupa actualmente un espacio que anteriormente había sido una peluquería y una pequeña tienda. En la misma plaza, otra inmobiliaria se encuentra en un local que antes albergó una tienda de ropa, una mercería e incluso una gestoría. El establecimiento permaneció cerrado durante años antes de ser adquirido por unos alemanes y transformado ahora en una agencia inmobiliaria.

No todos los pueblos han vivido una gran expansión de oficinas inmobiliarias. En el Pla, especialmente, no se ha producido un gran Boom. Sin embargo, el encarecimiento de la vivienda hace tiempo que dejó de ser un problema exclusivo de la Serra de Tramuntana y de los municipios costeros. Ahora, el Govern se abre a estudiar la posibilidad de limitar la compra de viviendas por parte de no residentes si la nueva legislación europea termina habilitando a las administraciones para adoptar este tipo de medidas.