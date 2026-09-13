Mallorca logra otra temporada turística de alta ocupación y buenos precios

Playa de Palma, la zona de Mallorca con más plazas hoteleras, es un buen termómetro para evaluar la temporada turística en la isla, que todavía goza de un septiembre caracterizado por una elevada afluencia de clientes con un poder adquisitivo más elevado. «Estamos en el último estirón de un verano que ha sido parecido al año pasado», observa el presidente de la Asociación Hotelera Playa de Palma, Pedro Marín, y al que precedió una elevada y pronta apertura de la planta hotelera. «Los deberes de la desestacionalización están muy bien hechos», añade, después de que el 77 % de los hoteles se reactivaran en marzo, «un 20 % más que en 2025».

La misma percepción fluye desde diferentes asociaciones hoteleras. En agosto el centro de control de Palma gestionó más de 55.000 vuelos, un 6,3 % más que en el mismo mes de 2025, según Enaire. Hasta julio, Baleares ha recibido 11,1 millones de turistas, un 1,7 % más que en el mismo periodo de 2025, que han gastado 13.701 millones de euros (+5,6%). En un verano con elevadas ocupaciones y buenos precios la tónica sigue siendo tener que jugar con el incremento de las reservas de última hora. Se confirma desde la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba). Las reservas con de última hora «obligan a las empresas a trabajar con mucha más flexibilidad», señala su presidente, Pedro Fiol. «Incluso nuestros principales mercados emisores reservan cada vez con menos antelación». «Estamos ante una temporada de estabilidad más que de crecimiento», agrega.

Gana el súper de playa

Los dos grandes destinos de Mallorca que han tenido que lidiar con el turismo de excesos, Magaluf y Playa de Palma, celebran los cambios percibidos en una temporada en la que no se han lamentado fallecimientos por balconing. Mientras, el disgusto llega por parte del sector de la restauración: tras un arranque bueno desde Semana Santa reconocen que el final de agosto se ha desinflado y septiembre ha arrancado «descafeinado». Caen los almuerzos en los restaurantes y así es «el supermercado de playa el que se está llevando el beneficio», afirma el presidente de Restauración Mallorca CAEB, Juanmi Ferrer.

Desde la Asociación Balear de Atracciones Turísticas (Abactur), tras un primer semestre bueno, se advierte de una bajada de actividad en julio que se atribuye a las altas temperaturas y a que el turista llega con menos capacidad de gasto para experiencias y actividades por la subida de los precios de hoteles y transporte y la reducción de las estancias.

La tónica en la isla sigue siendo tener que lidiar con la subida de reservas de última hora

En Palmanova-Magaluf la temporada ha sido «similar a la del año pasado», dice el presidente de la asociación hotelera, Mauricio Carballeda. «Han aumentado las reservas de última hora», acota, y celebra que el turismo de excesos parece ya pasar de largo de su territorio. «Hace un par de temporadas estábamos pendientes de si se iba a consolidar ese cambio, ahora podemos afirmar que se ha producido».

En Playa de Palma la gran preocupación era la seguridad. «Estamos contentos con más efectivos en la zona y durante más meses. Si sigue así el año que viene vamos por muy buen camino», vaticina Marín. El incivismo se reduce: «No se atreven a hacer botellones».

Este verano se ha dado la particularidad de que por obras Policía Nacional y Policía Local ha compartido comisaría y ha imperado una buena relación: «Los policías nacionales han ayudado también con la venta ambulante».

Si hubiera que poner un ‘pero’, el presidente de Playa de Palma menciona que los refuerzos policiales deberían llegar antes, en lugar de en junio a partir del 15 de marzo, y «que no nos abandonen en invierno, queda abierta el 21 % de la planta hotelera».

"Desastre" en el Ayuntamiento de Lascolas

El lamento de Marín se dirige al Ayuntamiento de Llucmajor, con la popular Xisca Lascolas al frente, y su gestión de «las basuras». «Les pedimos que soliciten fondos del ITS (impuesto de turismo sostenible) para seguir con la renovación de las farolas, pero sigue el desastre». Sobre el consistorio palmesano, lamenta el retraso en la reforma para transformar la parcela del antiguo Dino Golf en un parque urbano. «Aún ni está licitado, las obras tenían que empezar en noviembre. A esta velocidad no veremos el cambio en la zona hasta dentro de quince años», ironiza.

Desde el este de Mallorca, Inés Batle, presidenta de la Asociación Hotelera Cala Millor, destaca que «ha sido una buena temporada, como siempre». «Otro tema es el del personal y el absentismo», agrega. Sobre las últimas estadísticas que apuntan a una caída del 4 % en el mercado alemán en Baleares durante julio, Batle señala: «No lo hemos notado y el turismo británico ha subido. Los turoperadores alemanes sí que lo han percibido, pero no solo en Baleares». Cala Millor enfrenta un buen septiembre y un octubre favorecido por East Mallorca Girls Cup 2026, campeonato futbolístico, con la llegada de 68 equipos femeninos —«empezamos con once»— que mejora la ocupación.

Sobre el turismo alemán, Fiol subraya que «el producto canalizado a través de agencias y turoperadores parece estar resistiendo mejor», por la estabilidad del paquete turístico «en un escenario de precios elevados». Aunque la contratación de actividades y excursiones es mayor en temporada media.

Llama la atención el acortamiento de las estancias, con reservas que pasan de 7 días a solo 3 o 4

En la Colònia de Sant Jordi «no nos podemos quejar», dice Gori Bonet. A la espera de que celebren su asamblea hotelera, el presidente avanza la buena percepción «con bastante ocupación y buenos precios». Septiembre se presenta «prácticamente parecido a agosto en habitaciones ocupadas, pero con menos familias» tras la vuelta de la normalidad escolar. La caída del mercado alemán no ha sido significativa. «En agosto tenemos un turismo más nacional y hemos tirado de otros mercados».

Oleada de pateras

Bonet menciona «la llegada masiva de pateras», con una «última oleada elevada por el buen tiempo en el mar. Es un goteo continuo. La preocupación es a todos los niveles como ciudadanos».

Desde la Asociación Hotelera de Pollença, su presidenta, Aina Sastre, indica que la temporada ha sido similar a la pasada «con una subida de precios del 2 % y un poco menos de ocupación». En un destino en el que predomina el turismo británico se ha notado un descenso del alemán. «Es bastante menos que hace dos años», pero la subida del mercado nacional y la diversificación lo ha neutralizado. Sastre apunta a la dificultad de hacer previsiones por las reservas de última hora y llama la atención sobre el acortamiento de las estancias, pasan de siete noches a tres o cuatro.

Los agroturismos aplauden la buena ocupación, pero su representante, Miguel Artigues, rezuma intranquilidad por la ley de limitación de vehículos. «Va directamente contra nosotros, al turismo de interior solo se puede llegar en coche de alquiler».