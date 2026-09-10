Dimite también la directora de Enfermería de Son Espases, Natalia Vallés, por discrepancias con la gerente

Otra salida más en la cúpula de Son Espases. La directora de Enfermería, Natalia Vallés, ha presentado su dimisión esta mañana por las discrepancias que tiene desde hace meses con la gerente del hospital, Cristina Granados, según ha podido saber Diario de Mallorca. Su salida se produce apenas dos semanas después de que también dimitiera el director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo, por el mismo motivo, su falta de entendimiento con la gerente.

Las dos salidas tienen especial relevancia dentro del organigrama de Son Espases. Vallés y Visedo ocupaban dos de las cuatro direcciones que, junto a la gerente, conforman el principal núcleo ejecutivo del hospital. Esta marcha eleva a ocho las salidas del equipo directivo de Son Espases desde que comenzó la legislatura y a trece los cambios en el conjunto de la gerencia.

En todo caso, la relación entre Vallés y Granados no siempre fue mala. La directora de Enfermería fue nombrada en marzo de 2024 y durante una primera etapa mantuvo una relación muy buena con la gerente. Sin embargo, el vínculo entre ambas se ha ido deteriorando durante los últimos meses, hasta desembocar en la decisión de Vallés de dejar el cargo. Su caso vuelve a reproducir así un patrón que se ha repetido con otros miembros del equipo: responsables que comenzaron trabajando junto a Granados han terminado alejándose de ella o abandonando sus puestos después de que la relación se deteriorara.

Su marcha se suma a una sucesión de dimisiones y ceses que ha ido desgastando al equipo de Granados esta legislatura, una situación que lleva meses en el foco mediático y que justamente ayer centró uno de los debates en el pleno del Parlament. La oposición preguntó de forma directa a la consellera de Salud, Manuela García, si mantenía su apoyo a la gerente ante las numerosas salidas de su equipo. Pero la consellera evitó respaldar expresamente a Granados.

En la última semana han trascendido también las acusaciones de la exresponsable de Comunicación de Son Espases, Sabrina Vidal, que denunció públicamente haber sufrido acoso laboral en su etapa en el hospital, así como las críticas de otros antiguos responsables, como Joan Palmer o Marta de la Cruz. A ello se suman las quejas que desde hace meses circulan dentro del centro sobre las formas de la gerente y una manera de ejercer el mando que, según distintas fuentes, ha ido erosionando la cohesión y la confianza dentro de su propio equipo. El deterioro ha llegado hasta tal punto que la dirección está fracturada, con responsables que apenas mantienen interlocución entre sí, lo que dificulta el funcionamiento cotidiano y el desarrollo de proyectos del hospital.

Una carta de despedida

Vallés, por su parte, ha comunicado su marcha a los supervisores de Enfermería de Son Espases a través una carta de despedida. En ella ofrece una explicación distinta a la que trasladan fuentes conocedoras de la situación interna del hospital: asegura que su decisión responde a razones "estrictamente personales" y anuncia que deja Mallorca para trasladarse junto a su familia a Alicante, su ciudad natal.

"Quiero hacer especial hincapié en esta circunstancia, porque mi decisión responde a una motivación estrictamente personal, y no me gustaría que se utilizara para hacer otro tipo de interpretaciones", señala expresamente. Es la versión oficial y la que siempre ha mantenido el IB-Salut desde que comenzó la cascada de ceses y dimisiones.

Pero el profundo deterioro del clima interno en el equipo directivo es una situación conocida de sobra en el hospital, y ha trascendido en los medios de comunicación en los últimos meses. Distintas voces describen una dirección de la gerente marcada por la tensión, la "falta de cohesión" y la "pérdida progresiva de confianza" entre "casi todos" los responsables del hospital y la gerente.

Aun así, en su carta, Vallés evita cualquier reproche y se despide agradeciendo el trabajo de los profesionales: "Creo firmemente que juntos hemos impulsado iniciativas que han contribuido a mejorar las condiciones de trabajo de nuestros profesionales y, al mismo tiempo, a ofrecer una atención más humana, segura y de mayor calidad a nuestros pacientes y a sus familias". También dedica una mención al conjunto del equipo directivo por su "empeño y dedicación".

La salida de Vallés llega trece días después de la de José Antonio Visedo, que dejó la Dirección de Gestión y Servicios Generales también por discrepancias con Granados. Sus funciones fueron asumidas de forma interina por Emma Terés, hasta entonces subdirectora de Gestión Económica, a la espera de la correspondiente convocatoria pública.

Vallés, nombrada directora de Enfermería en marzo de 2024, es diplomada en Enfermería por la Universidad de Valladolid y cuenta con formación de posgrado en investigación clínica, donación y trasplantes.