El PSOE denuncia que el restaurante del hipódromo de Manacor se explota sin contrato

El exconseller de Deportes del Consell de Mallorca, el socialista Andreu Serra, ha defendido esta mañana la anterior gestión del Instituto Hípico y de todas las instalaciones públicas donde se celebran las pruebas de competición. Serra se defendió ante los ataques del actual gobierno del Consell, que a través del PP, con el apoyo de Vox, presentó una moción contra la anterior gestión de esta empresa pública. En concreto, se cuestiona el contrato de explotación del bar y del restaurante del hipódromo de Son Pardo, cuya concesionaria no pagó el cannon económico al que estaba obligada con la firma del contrato público. El Consell, poco antes de terminar la anterior legislatura, presentó una reclamación a la empresa de restauración una factura de 345.000 euros por las mensualidades que no abonó durante el tiempo de concesión. La empresa se ha negado a pagar este dinero, señalando que se produjo un acuerdo verbal, en el que el Consell rebaja la mensualidad inicial de 20.000 a 400 euros. Sin embargo, este acuerdo no quedó reflejado en ningún acuerdo oficial. La empresa ha presentado una demanda judicial contra el Consell de Mallorca, defendiendo la existencia de dicho contrato verbal, lo que le evitaría pagar el dinero que le exige la institución insular

El anterior responsable de la política hípica de Mallorca, Andreu Serra, en su intervención en el Pleno justificó la actuación con el restaurante de Son Pardo y explicó la dificultad que tuvo la gestión porque coincidió con la pandemia sanitaria. Recordó que el contrato de explotación estuvo avalado por el departamento de Intervención del Consell. Aprovechó Serra la ocasión para denunciar que en la actualidad la cafetería del hipódromo de Manacor se está explotando sin ninguna concesión pública y que el restaurador lo hace en base también a un acuerdo verbal.

Serra anunció que el PSOE realizará un seguimiento económico sobre las ayudas al deporte del trote y denunció que, en la actualidad, las empresas que están contratando para realizar mejoras en los hipódromos están situadas en Son Ferriol y en Sant Jordi.

El vicepresidente Pedro Bestard, de Vox, contestó a esta intervención de Serra, denunciando la anterior gestión del deporte del trote. Afirmó que su departamento ha encontrado "graves anomalías", como por ejemplo que se hubieran aprobado contratos a dedo por valor de 1,8 millones de euros. Por ello, afirmó que el Consell de Mallorca examinará “factura por factura” la gestión económica de esta empresa pública.

El PP, por su parte, también atacó al PSOE cuestionando que se tardaran ocho meses, a partir del final de la concesión, para exigir a la empresa que explotaba el restaurante de Son Pardo que abonara la totalidad del contrato.

Fuentes del Consell de Mallorca han negado la acusación del PSOE sobre la explotación del bar del hipódromo de Manacor. Se asegura que la instalación se explota a través de una concesión prorrogada, que culminó dentro de varios meses. Después el Consell tiene previsto sacar a concurso la explotación de este local de restauración.

Por otra parte, el PP también lamentó que la oposición socialista hubiera votado en contra de adoptar las "medidas necesarias" para que el Consell de Mallorca reclame la totalidad del cannon del anterior concesionario del restaurante de Son Pardo, que debe a la institución más de 350.000 euros. Este asunto está ahora mismo en los tribunales.