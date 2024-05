El Consell rebajó el alquiler de Son Pardo en un acuerdo verbal

El Consell de Mallorca acordó verbalmente con el anterior concesionario del restaurante y del bar del hipódromo de Son Pardo la rebaja del alquiler mensual, debido a la situación anómala que había producido la pandemia sanitaria. Este acuerdo no escrito, que está prohibido por la administración, queda reflejado en un informe oficial que realiza el servicio de contratación del Consell y que está fechado en la anterior legislatura.

En este informe no se señala la cuantía del alquiler que se acordó. Sin embargo, la empresa lo sitúa en 400 euros al mes, frente a los más de 20.000 que se había acordado al firmar la concesión. Este acuerdo con la empresa de restauración no fue después reflejado en ningún documento oficial elaborado por el Instituto de l’Esport Hípic de Mallorca, encargado de la gestión del hipódromo, que pertenece al Consell de Mallorca.

Precisamente, poco antes de terminar la anterior legislatura la institución insular reclamó a la empresa concesionaria el pago de todo el contrato, más las facturas de luz y agua pendientes. La cantidad superaba los 500.000 euros.

La empresa se ha negado a pagar, aludiendo la existencia de este pacto verbal de 400 euros de alquiler y ha decidido llevar al Consell ante los tribunales. En la respuesta a esta demanda administrativa la institución ha señalado que no tenía constancia de este acuerdo verbal, que en todo caso sería ilegal, ya que en las contrataciones públicas no está permitido. El PP acusa al gobierno de Cladera de esta mala gestión en el hipódromo de Palma. n

