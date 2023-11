Unas 300 personas han vuelto a salir a la calle este sábado para protestar contra la amnistía y "por la libertad, la unidad y la igualdad". Lo han hecho frente a la sede de la Delegación del Gobierno de Palma en una concentración simultánea a la que se está celebrando en Madrid.

Los asistentes, convocados por Sociedad Civil Balear, han lanzado proclamas como "No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación" o "España no se vente" y, ataviados con grandes banderas de España, han coreado: "Pedro Sánchez, me gusta la fruta", en referencia al insulto lanzado por Ayuso contra el presidente del Gobierno en el Congreso durante el debate de investidura.

La manifestación, que ha contado con la presencia de dirigentes de Vox como Fulgencio Coll, Pedro Bestard o Jorge Campos, se celebra simultáneamente a la convocada en Madrid por por más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil bajo el lema 'No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación, ¡por la libertad, la unidad y la igualdad!' y a la que asiste medio centenar de isleños, según ha informado Sociedad Civil Balear .

Protestas frente a la sede del PSIB

Tras leer el manifiesto, los manifestantes han ido desde la Delegación del Gobierno hasta la sede socialista del PSIB, donde desde hace días se llevan celebrando diversas concentraciones. Allí, varios participantes han quemado una fotografía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.