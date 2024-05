Més per Menorca abandona la comisión sobre el caso Koldo: "PP y Vox han pervertido absolutamente su finalidad"

Més per Menorca ha decidido abandonar la comisión del Parlament balear que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia porque tanto el PP como Vox "han pervertido absolutamente su finalidad". El partido menorquín ha sido muy crítico con las decisiones de estos dos partidos desde el comienzo de las negociaciones para formalizar la comisión, acusando a ambas formaciones de utilizar la Cámara balear para fines exclusivamente partidistas.

El portavoz de los ecosoberanistas, Josep Castells, asegura que en lugar de investigar lo que quieren hacer PP y Vox es "campaña electoral" con esta cuestión "generando un gasto importantísimo de dinero público al hacer venir gente de fuera y de pagar dietas de diputados y horas extras del personal".

El diputado menorquín defiende que "no queremos legitimar con nuestra presencia unas conclusiones que ya están escritas ni queremos blanquear el uso perverso que se hace de una institución como el Parlament" y reitera que su partido, que hasta ahora ha participado en todas las comparecencias, "no nos conformamos" en dejar pasar esto como si fuera algo normal: "A veces nos acostumbramos a que los partidos hagan esto, pero nosotros no queremos tolerarlo y no avalar con nuestra presencia estas conclusiones".