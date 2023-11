El conseller de Educación, Antoni Vera, ha pedido comparecer ante el Parlament balear para explicar el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para aplicar la libre elección de lengua. El Govern ha registrado esta mañana un escrito en la Cámara balear para solicitar que se tramite de urgencia debido a la "relevancia y actualidad" del asunto para Baleares. Cuando el viernes pasado se conoció el acuerdo, los grupos de la oposición ya pidieron esta comparecencia.

Hace apenas unos días el jurista y miembro de la junta de la OCB, Antoni Llabrés, alertaba de que el plan lingüístico del PP y Vox puede vulnerar el Decret de Mínims (una cuestión que el propio Vera negó) porque, según recuerda, la normativa indica que en Primaria el área de ciencias naturales ha de ser en catalán y que en Secundaria se han de impartir en esta lengua "ciencias sociales, geografía e historia y ciencias de la naturaleza".

Según explicó el conseller, la elección de primera lengua de enseñanza (hasta los 8 años) se haría a partir del próximo curso "en los centros en los que sea posible" (Vera no especificó mucho más sobre qué quiere decir eso, más allá de referirse a una cuestión de recursos) y "sin segregar" (sin hacer clases separadas por cuestión de lengua). Después, para el resto de cursos de Primaria y Secundaria se diseñará un "plan piloto voluntario" para realizar desdoblamientos en las materias no lingüísticas según la lengua que elijan los padres. Este plan piloto se empezaría a aplicar el próximo curso en Primaria en los centros que pidan y puedan acogerse y en Secundaria a partir del curso 2025-2026, sin descartar estudiar su ampliación a las etapas no obligatorias, según reza el acuerdo firmado entre ambas formaciones la noche del jueves.