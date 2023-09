José Marcial Rodríguez (Bilbao, 1961) ha vuelto a la gestión pública como conseller insular de Turismo después de dirigir la Agencia de Estrategia Turística en el Govern de José Ramón Bauzá, con Jaime Martínez de conseller. Por el camino ha sido gerente de la Asociación Hotelera de Cala Millor y sa Coma y liderado el Consorcio de Turismo de Son Servera y Sant Llorenç, «el único con dos ayuntamientos y una asociación». Antes este ingeniero técnico eléctrico fue director de Operaciones de Majórica entre 1992 y 2005.

Por la calle Montenegro y La Misericòrdia han desfilado todas las patronales de la isla. ¿Qué le transmite el sector turístico?

Lo primero, sorpresa. Es la primera vez que con una visita hacían dos, al conseller de Turismo del Govern y al del Consell. Y agradecimiento. Nos han trasladado la inquietud de los problemas de cada sector. Y nosotros, que vamos a gestionar esas situaciones de la mejor manera, reduciendo la burocracia y tener que llamar a muchas puertas para solucionar problemas. Sobre cada ciudadano, cada empresa, hay cinco administraciones. Ayuntamiento, Consell, Govern, Gobierno Central y el europeo. Como los dedos de una mano no te puedes arrancar ninguno. Nos han agradecido que intentemos colaborar las administraciones para que todo el trabajo sea mucho más coherente y ágil y, sobre todo, que trabajemos en la misma línea: gestionar la convivencia de la isla.

«Las Administraciones nos tratan como a burros con zanahorias» declaró a este diario en la pandemia, cuando surgió SOS Turisme. Ahora es usted el que reparte las zanahorias.

Yo no voy a repartir ninguna zanahoria. El objetivo de esta Conselleria va a ser trabajar para mejorar la convivencia en un marco de desarrollo sostenible de la actividad turística. En primer lugar, para vivir. Y en segundo, para visitar. Mallorca dentro de tres años superará casi un millón de habitantes. Y en el 2030 puede llegar a 1,2 millones. Tenemos que gestionar cómo vamos a convivir y cómo hacemos que las personas que no visiten lo hagan responsablemente.

¿Por qué todavía no se ha reunido con los sindicatos?

Fundamentalmente porque llevo exactamente cincuenta días en el cargo. A mí no me han dado los cien días de rigor y yo me los voy a coger. Cuando era joven, en una de las empresas que tenía en Bilbao, vino un nuevo director general y yo llegué y le solté todos los papeles encima. Muy digno, era un francés, me dijo: «Esto es before my time». Estoy determinando qué herencia recojo. Ya han hablado de deslealtad institucional, diez días después de tomar posesión me preguntan qué plan tiene el departamento para los seis primeros meses de legislatura y de un operativo de junio. Hay una teoría, la del iceberg del desconocimiento, que dice que el 5% de los problemas reales son los que conocen los directivos, el 15 %, los mandos intermedios, pero el 100 % los que están en la primera línea. Ahí me he encontrado cosas lo suficientemente graves como para reivindicar los cien días que necesito para conocer la herencia y empezaré a poner mis soluciones y empezarán a medirme por mi trabajo.

¿Qué herencia le ha dejado el socialista Andreu Serra? ¿4.000 expedientes sin tramitar?

Estuve en el Govern de 2012 a 2015. Es verdad que no es comparable, no había Airbnb, ni HomeAway y la vivienda vacacional no era un problema. El tema de excesos no existía, era de otra manera. Me he encontrado la misma unidad y sistemas, aunque dicen que lo han digitalizado; no sé si se llama digitalizar a que ahora el inspector hace un escaneo del acta que hace a mano. Es una digitalización de pacotilla. Los inspectores antes iban con una ley y ahora van con tres, la de Circularidad, la de excesos y las ordenanzas municipales. Hemos generado una legislación profusa, difusa, confusa, contradictoria. Desde que se levanta un acta de inspección hasta que se aprueba el acuerdo de inicio hay un decalaje de un año. Tengo expedientes de septiembre de 2021 y se inician en febrero de 2023.

¿Qué plan de choque va a llevar adelante?

Cuando termine los cien días se lo diré. Los necesito para conocer la herencia recibida.

¿Va a centralizar los servicios dispersos de Turismo?

Sí, voy a aprovechar una acción que está adelantada y en el traspaso se me comunicó. Lo antes posible vamos juntar a todas las personas de las cuatro sedes en un sitio al lado de La Misericòrdia.

No ha terminado la temporada y Mallorca suma tres violaciones grupales. ¿Qué está pasando en esta isla de excesos?

Es inaceptable, inadmisible. Lo estamos monitorizando. Nos tenemos que hacer un planteamiento como gobiernos de qué está pasando en la sociedad. Los comportamientos fuera de toda lógica y de toda norma los combatiremos con todas las armas que tengamos a nuestro alcance. Y con colaboración público-privada. Tenemos que saber dónde se da, cuándo se da y en qué momento se da. No basta solamente en el tema de excesos con que el sector de alojativo ponga condiciones de no admitir gente que venga menos de dos noches.

¿Han tomado alguna decisión con sus agencias de comunicación en el exterior?

Vamos a hacer algo, pero repito, estoy en los cien días. Voy a aplicar la teoría de la hoja en blanco y empezar a dibujar cómo creo que se tiene que gestionar la actividad turística en colaboración con las otras administraciones y con mis compañeros del Consell. Vendrá acompañado de soluciones. Pero no voy a echar a correr. Me he dado cuenta de que si yo vuelvo después de once años y no ha cambiado nada es probable que o no se haya entendido el objetivo de cada departamento o se haya trabajado a impulsos, sin una visión global.

¿Estamos ante un turismo de agresiones sexuales?

No, en absoluto. Vengo de la zona de Cala Millor, que no es pequeña, y bueno, todo lo que pasa en Palma y en algunas zonas de esta isla no pasa en el resto de la isla. Mallorca tiene 52 municipios con características distintas, las problemáticas son en cada municipio y en cada zona. No nos tenemos que dejar llevar por lo que ves que hay por encima del agua.

Mallorca es un destino low cost, como señalaba el New York Times este verano. Al mismo tiempo cada vez atrae más turismo de lujo.

Lo mismo que hay una gran cantidad de empresas que cumplen las normas y las estás crujiendo a inspecciones y hay una cantidad pequeña de gente que hace excesos y no te los estás cargando. ¿Por qué? Porque han montado muchas leyes que son ininteligibles.

En Calvià, donde el exalcalde socialista reclamó las competencias para aplicar el decreto ley de turismo de excesos, está habiendo cierres cautelares y sanciones elevadas. ¿Funciona o no esa norma del Pacto de Progreso?

Como redacción jurídica es un desastre. Una norma que crucifica al empresario, pero no hace rehuir al infractor. También he descubierto que se ha transferido a Calvià la capacidad inspectora y sancionadora, pero es su ordenanza la que está actuando. Voy a estudiarlo para ver qué hago con el resto.

¿Qué planes tiene para que las plataformas de alquiler turístico dejen de reírse de los mallorquines ofertando alojamientos ilegales?

Se están riendo hasta de los neoyorquinos. Nueva York va a prohibir el alquiler de apartamentos enteros por menos de 30 días desde el 5 de septiembre. Pero lo acaba de hacer. ¿Cuántos años lleva campando en sus anchas? Vamos a instar al Govern a que nos dé las herramientas para eliminar ese tipo de oferta. Tengo que intentar minimizar el tiempo que hay entre que yo detecto una irregularidad e inicio el expediente de tramitación.

¿Va a continuar con el proyecto del Observatorio de Turismo Sostenible?

He construido cuatro unidades de trabajo, con Direcciones insulares, y la de Inteligencia y Monitorización, que depende directamente de mí. Ahí cuelga el Observatorio, que tiene un equipo humano muy bueno y preparado. Me permite una proyección internacional muy potente si hago los deberes. Vamos a amplificar el valor del observatorio.

Mallorca tiene 400.000 plazas turísticas y van a levantar la moratoria. ¿De verdad necesitamos más?

Partimos de que en un PIAT (Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos) se determinó que la capacidad máxima de la isla es 430.000 plazas. Nosotros no vamos a levantar eso. Lo que el Govern va a primar en la nueva normativa es la mejora de la oferta a través de distintas palancas y herramientas que ayuden para que vaya mejorando en calidad. De nada me sirve una norma que mejore la oferta y la convivencia y equilibre la actividad turística si no tenemos una normativa y mecanismos capaces de eliminar la oferta ilegal.

¿Van a tardar tanto en eliminar la moratoria como en quitar el carril VAO?

Bueno, tenemos que terminar de analizar el fondo de la cuestión. Son dos cosas que no se pueden comparar, con procedimientos jurídicos muy distintos. Esa pregunta se la tiene que hacer al Govern. Nosotros estamos colaborando con ellos a mucha velocidad. Ah, y le digo otra cosa: yo no voy a desestacionalizar nada. Lo que voy a buscar es cuál es la curva de estacionalidad que me permite mantener a futuro el estado del bienestar de esta isla derivado de la actividad turística y el fenómeno turístico. O sea, ya no me vuelvan a preguntar por la estacionalidad. Después de cincuenta años no sé cómo no se han aburrido.

En su programa electoral se incluía regular la entrada de vehículos según la capacidad de carga de cada isla. ¿A Mallorca le sobran coches de alquiler?

No tengo ni idea. No le puedo responder. Lo que sí le puedo decir es que dentro de los proyectos que tenemos con esa unidad de Inteligencia y Monitorización cuando tengamos esa información la mediremos.

¿Qué planes tiene para la promoción?

Nos vamos a replantear el modelo de promoción, en colaboración con el sector privado. La unidad de Demanda y Hospitalidad ahora se ha encontrado con una serie de cosas que tienen que funcionar, la feria de Londres está la vuelta a la esquina. Dentro de la promoción interna vamos a intentar revertir el efecto de comentarios, políticas y actitudes contra la actividad turística, que han hecho que nuestros jóvenes hayan renunciado a dedicar su vida a cualquiera de las etapas del turismo. Vamos a enfocarla más a un tema con más inteligencia, más segmentado, intentando ayudar a construir la curva de estacionalidad que nos permita convivir y sobrevivir.

Se fue de la Comisión de Turismo del PP y ha acabado siendo el conseller del ramo. ¿Por qué?

Es una buena pregunta. Fundamentalmente por afinidad con la gente que trabajo, con Marga Prohens, Jaime Martínez, Llorenç Galmés y Jaume Bauzà. El proyecto que se me planteaba en aquel momento por mis circunstancias o por lo que yo quería no era para mí o yo no me veía en eso y en este momento sí.