Alfonso Rodríguez: «El consumidor mallorquín se deja maltratar, no protesta»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Por qué las grandes empresas maltratan a sus clientes?»

Porque los consumidores nos dejamos maltratar. Los mallorquines tienen poca cultura de la reclamación, se quedan con una docena de huevos caducados por no protestar.

¿En qué sector está más indefenso el consumidor mallorquín?

En banca y viajes, uno de los sectores que más utilizamos. Está la cancelación de viajes y el drama del equipaje de mano, donde cada compañía decide sus normas con intención de cobrarte. Tenemos una denuncia en Europa contra Ryanair, que asigna asientos separados automáticamente cuando compras dos billetes.

¿El consumidor mallorquín es tan dócil como el mallorquín a secas?

Sí, muy dócil, piensa «para qué tramitar, si no me van a hacer ni puto caso».

Señor API, ¿es injusto llamar buitres a las inmobiliarias?

En absoluto, tenemos muchas demandas de alquileres en que los mediadores inmobiliarios se inventan cincuenta mil trucos para cobrar la comisión del inquilino, incluso en concepto de personal shopper. Las enviamos a los juzgados.

¿El futuro inquilino puede negarse a pagar la comisión?

Si no accedes, no te lo alquilan. Recomendamos pagar, y presentar la reclamación cuando ya tienes la vivienda. El 99 por ciento de los propietarios se niegan también a devolver la fianza de los alquileres, o piden doscientos euros por una copia del contrato. Tenemos un gen especulador.

¿Los tribunales responden?

Sí, los ciudadanos no saben que las reclamaciones por debajo de dos mil euros son gratuitas. La gran mayoría de las resoluciones judiciales son positivas, pese a la tardanza y siempre que la demanda no sea contra un banco, porque con ellos no se atreven. En el País Vasco sí que meten caña a las entidades bancarias.

¿Cómo acabará el mercado persa de la vivienda?

Tiene muy pocos visos de solución, y menos con el nuevo Govern, que delega en la empresa privada. O en el Decreto de Ocurrencias de la consellera.

Una queja debería ser una bendición.

Los grandes como Carrefour o El Corte Inglés son fantásticos. No te ponen pegas al reclamar, te devuelven el dinero porque encima les supone un ahorro. Los demás deberían aprender y colocar a personas con capacidad de empatizar, pero no lo hacen.

¿Por qué no fue usted director general de Consumo en el Govern Armengol?

Porque me vetó Podemos, y más concretamente Mae de la Concha, que había compartido bancada en el Congreso con el designado.

¿Son Sant Joan es el agujero negro del consumidor?

Es uno de los principales focos de conflicto, pero los bancos van a superarle.

Consubal también debe tener sus compromisos.

Si mi mujer supiera lo que me cuesta Consubal, se divorciaría. Vivimos únicamente de las cuotas de los socios, las subvenciones ni siquiera las pedimos.

¿Por qué perdió Calvià la izquierda dividida?

Por egos personales. El alcalde Rodríguez Badal hablaba de mayoría absoluta para el PSOE el año pasado, y luego pretendió descargar la derrota sobre nuestros resultados. En Calvià no ganó la derecha, perdió la izquierda.

¿Izquierda Unida sigue existiendo?

Sí, estamos con Sumar en las europeas, pero nos han hecho putadas como colocar a nuestro candidato Manu Pineda en cuarta posición. Nos lo hemos de replantear, esto no es lo que esperábamos ni lo que se merece IU.

Sumar estará pronto por debajo de los resultados habituales de IU.

Sumar es una gran decepción, ha empeorado nuestra situación.

¿Por qué la izquierda de BNG, Bildu o Esquerra no triunfa en Balears?

Porque el sentimiento nacionalista balear es nulo. Para salir, Vicenç Vidal tiene que ir por Sumar y después desaparece, en las europeas volverán a pegarse un tortazo. No hay arraigo.

¿Consubal es una orquesta de una sola persona?

Soy la cara visible, pero tenemos una junta directiva formada por seis personas y que funciona de forma colegiada. Tramitamos más de tres mil consultas al año, por encima de la propia Administración, lo cual demuestra la poca fe de la gente en el Govern.

Pero el consumidor también vota.

En Balears se tiene poco en cuenta la defensa de los derechos de los consumidores. Nos olvidamos de la falta de protección a la hora de votar, el PP ha suprimido la dirección general de Consumo para demostrar que no les importa ni lo más mínimo.

No esperamos nada del PP, pero esperábamos algo del Pacto.

Y no lo tuvimos. Hubo una época gloriosa con Diego González Carrasco, y Xisco Dalmau estuvo bien. El resto fueron nefastos para los derechos de los consumidores.

Suscríbete para seguir leyendo