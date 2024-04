Más de doscientas personas salen a la calle en Palma para apoyar al presidente del Gobierno: "No es solo Pedro, es la democracia"

Más de doscientas personas, entre militantes y simpatizantes, han acudido este sábado a la sede del PSIB-PSOE, situada en la calle Miracle de Palma, para dar su apoyo al presidente del Gobierno y pedirle que no dimita: "No es solo Pedro, es la democracia", coreaban mientras ondeaban las banderas del partido.

A las 10:30, hora a la que daba inicio el Comité Federal del PSOE en Madrid, la casa de los socialistas en Ciutat recibía los primeros apoyos, que no han cesado de llegar hasta pasadas las 11 de la mañana. Tanto es así que, si en un primer momento el Comité se estaba siguiendo en el primer piso de la propia sede, finalmente se ha tomado la decisión de sacar los altavoces a los balcones y bajar a la calle, debido a la gran afluencia de público.

"Señor presidente, vale la pena continuar"

En la calle, frente a la plaza Major, esperaba allí ya un gran grupo de gente. La intervención en el Comité de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general de los socialistas, se ha seguido desde Palma con mucha atención y han sido varias ocasiones en las que los aplausos se han podido escuchar en toda la calle, especialmente cuando la vicepresidenta ha mostrado su apoyo a la mujer de Pedro Sánchez al decir: "Begoña, compañera, estamos todos contigo" o cuando ha manifestado "basta ya de este acoso".

Al final de su intervención los vítores han sido muy sonoros y se ha coreado el nombre del presidente del Gobierno. Tras ello, a las once de la mañana, el expresidente del Govern balear, Francesc Antich, y Marina Pallicer, del Ayuntamiento de Calvià, han leído un manifiesto de apoyo mediante el que se le ha invitado desde Baleares a no dimitir: "Señor presidente, vale la pena continuar", momento en el que los aplausos han sido ensordecedores.

"Desde el Partido Socialista de las Islas Baleares queremos dirigirnos a toda la ciudadanía con un mensaje claro e inequívoco de apoyo firme y decidido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", han señalado desde la formación durante la lectura del escrito, que insiste en que "no callaremos frente a los ataques personales destructivos que desvirtúan el debate público, menosprecian la dignidiad humana y cuestionan la integridad de nuestra democracia".

En el manifiesto, además, invitan al presidente a "continuar", porque "vale la pena por el progreso que ha ganado en las urnas, por la justicia y la democracia que defendemos en España y en cualquier lugar del mundo". Finalmente, han concluido apuntando que "ahora más que nunca, el presidente Sánchez no está solo. Nos mantenemos unidos, fuertes y decididos a superar este momento para continuar avanzando hacia un futuro mejor para todos y todas".

Al finalizar Antich la lectura del escrito en apoyo a Sánchez, los militantes y simpatizantes del partido que escuchaban frente a la sede han coreado su nombre y han lanzado proclamas para que continúe en el cargo: "Presidente, ni un paso atrás", vitoreaban mientras aplaudían animadamente.

"Le necesitamos a él y a su política"

Entre los allí presentes se encontraban decenas de simpatizantes. Marga Pons sigue al partido socialista "casi desde que nací" y ha acudido hoy ante la sede del PSIB-PSOE para dar todo su apoyo a Sánchez "porque se lo merece, le necesitamos a él y necesitamos su política", ha señalado a este diario. En este sentido, ha manifestado su deseo de que el presidente del Gobierno decida continuar en el cargo, aunque se ha mostrado comprensiva al apuntar que "si a nivel humano cree que es demasiado y no puede más, lo entenderemos".

Benda Lehbib, por su parte, ha manifestado que su presencia este sábado ante la casa socialista en Palma se debe a que la decisión que tome Sánchez "nos afectará a los jóvenes, porque queremos una España progresista y feminista". "Me gustaría que no dimitiera, porque si lo hiciese estaría dando la razón a un grupo que no tendría que tener ni siquiera cabida en la política del siglo XXI", ha explicado antes de añadir que "la democracia es la base de todo, y en ella no cabe meterse con la familia del otro porque no hayas ganado las elecciones".

"Esta forma bruta de política no puede ganar"

Minutos antes de las palabras del la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta del Govern balear, Francina Armengol, Antich y la secretaria de Política Autonómica del partido, Mercedes Garrido, han explicado a los medios que el PSIB se concentra este sábado ante su sede sobre todo porque "no puede ser que esta forma bruta de hacer política salga ganando". "Se ha de seguir trabajando por que la democracia de este país no se vea devaluada", ha manifestado el expresidente del Govern.

Por lo que se refiere a Garrido, la secretaria de Política Autonómica ha destacado, muy enérgica, que "hay que decir 'no' a este tipo de política y a esta gente que busca destruir al adversario", porque la política -ha dicho- "es confrontar ideas, avanazar y hacer que nuestra ciudadanía goce de más derechos".