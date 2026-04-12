UIBEmprèn: impulsar el emprendimiento desde la universidad para transformar la economía local / .

El emprendimiento se ha convertido en una de las principales palancas para diversificar la economía de Baleares y generar nuevas oportunidades profesionales. En este contexto, la universidad desempeña un papel estratégico como espacio donde surgen ideas, se desarrolla talento y se impulsa la innovación con impacto real en el territorio.

UIBEmprèn, iniciativa de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), nace con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora dentro de la comunidad universitaria y facilitar que estudiantes, personal docente e investigador puedan transformar sus ideas en proyectos viables.

El programa actúa como un punto de conexión entre conocimiento y empresa, ofreciendo asesoramiento personalizado, formación práctica y recursos adaptados a cada fase del proceso emprendedor. Desde la generación de ideas hasta la validación y puesta en marcha, el acompañamiento permite reducir la incertidumbre y aumentar las probabilidades de éxito.

UIBEmprèn estructura sus acciones en diferentes etapas que responden a las necesidades reales de cada perfil. En una primera fase, se trabaja la motivación y la detección de oportunidades. Posteriormente, se desarrollan programas de validación donde los participantes contrastan sus modelos de negocio. Finalmente, los proyectos con mayor potencial reciben impulso para consolidarse como iniciativas empresariales.

Además, programas de mentorías y acompañamiento experto aportan visión estratégica, red de contactos y apoyo en la toma de decisiones clave. En este recorrido, el programa IBOOST representa la fase de consolidación del itinerario emprendedor, orientado a la aceleración de proyectos y a la creación de start-ups y spin-offs surgidas del entorno universitario.

Más allá de la creación de empresas, UIBEmprèn contribuye a desarrollar competencias como la iniciativa, la creatividad o la adaptación al cambio, esenciales en el mercado laboral actual. De este modo, la universidad se posiciona como motor de innovación y generación de actividad económica en Balears.

Toda la información sobre programas, recursos y servicios está disponible en fueib.org/uibempren