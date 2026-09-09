Cort traslada la ceremonia del encendido de luces de Navidad al Parc de la Mar: "Queremos que haya sorpresas"

Cort traslada al Parc de la Mar el espectáculo del encendido de luces de Navidad previsto para el sábado 21 de noviembre. El Ayuntamiento de Palma ha aprobado el expediente de contratación relativo a la producción artística y logística del evento con un presupuesto máximo de 373.815,11 euros, IVA incluido.

Novedades del acto

El evento incluirá una actuación de gran formato que combinará diferentes disciplinas y recursos artísticos con un objetivo muy claro: mostrar la identidad de Palma y su relación con el mar.

La propuesta tendrá la luz como hilo conductor y pondrá en valor el patrimonio de la ciudad, aprovechando las características de la fachada marítima.

La Catedral servirá de telón de fondo del espectáculo, mientras que el lago del Parc de la Mar se utilizará como espacio escénico. De esta forma, Cort pretende aprovechar las posibilidades del nuevo emplazamiento para ofrecer una propuesta diferente a la de otros años. En 2025 el encendido se celebró en la Plaza de España, mientras que en ediciones anteriores el Ayuntamiento había elegido otros escenarios del centro, como la Plaza de la Reina o el Born.

El espectáculo finalizará con el acto ceremonial del encendido de luces de las calles de Palma. Mercedes Celeste, portavoz del ayuntamiento de Palma, ha argumentado las razones del cambio de emplazamiento: "El motivo siempre es intentar que el día sea una fiesta, que haya sorpresas, pretendemos que haya mucha participación y que el acto sea completamente diferente".

Ilusión en Palma

"Se intenta innovar y que sea novedoso", reitera sobre el evento. Además, subraya el carácter lúdico de la celebración: "Esperamos que haya sorpresas para todos. El objetivo es hacer del inicio de la Navidad una fiesta cargada de ilusión y que llame la atención".

El procedimiento de contratación contempla también mejoras destinadas a ofrecer una experiencia más completa al público que pueda acudir ese día. Por el momento, el Ayuntamiento no ha concretado en qué consistirán estas propuestas adicionales, que se incorporarán al espectáculo previsto para el sábado 21 de noviembre.

Sin embargo, Celeste no ha confirmado si este año habrá iluminación navideña en el Parc de la Mar. La cuestión queda, por tanto, pendiente de conocer, pese a que el parque será el escenario del acto principal con el que Palma dará inicio a su programación navideña.

Por otra parte, la junta de gobierno ha aprobado adjudicar el contrato de servicios de seguridad y vigilancia nocturna de las ediciones 2026/27, 2027/28 y 2028/29 de la Fira de Nadal i Reis del Ayuntamiento de Palma.