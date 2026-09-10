Un informe alertó en 2021 de un "enriquecimiento injusto" en las cuentas de TIRME

Un informe emitido en 2021 por la consultora PWACS ya advertía de un "enriquecimiento injusto" en las cuentas de TIRME, cinco años antes de que la Intervención General del Consell de Mallorca calificara los beneficios de la concesionaria de "estratosféricos" y "más propios de un monopolio que de un servicio público". Según el documento, aireado en el pleno de este jueves por el conseller de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, la empresa habría obtenido entre 2016 y 2020 rentabilidades que superan los 41 millones de euros.

Titulado "Informe sobre las consecuencias de la existencia de unos ingresos extraordinarios en TIRME y sobre la posibilidad de (...) mejorar las tarifas de los usuarios del servicio público", el documento fue encargado en 2019 por el Consell de Mallorca del Pacte, presidido entonces por Catalina Cladera (PSOE), y emitido en marzo del 2021. Se trataba de una auditoría externa elaborada con el fin de analizar e interpretar el contrato que la institución insular mantiene con la empresa concesionaria desde 1992.

El informe señala que la auditoría realizada "pone de manifiesto la existencia de unos beneficios económicos muy sustantivos del contratista de la Administración, muy superiores a los que obtienen otras empresas de gestión de residuos sólidos urbanos". Al igual que hizo Intervención en su análisis, el texto elaborado por PWACS cuestiona la aplicación de una fórmula de actualización de tarifas en relación a las inversiones que tiene en cuenta el IPC anual.

Entre las conclusiones del informe, se señala la necesidad de iniciar un expediente de reinterpretación contractual para, entre otras propuestas, eliminar la actualización del IPC anual en las inversiones de la tarifa de Residuos Sólidos Urbanos. También recomienda revisar las tarifas futuras tras la reinterpretación del contrato y, en caso de que TIRME mostrara oposición a estas medidas, solicitar un dictamen al Consell Consultiu.

Sin embargo, la auditoría contempla la posibilidad de que el Consell de Mallorca reclame a TIRME los beneficios derivados del "enriquecimiento injusto", algo que Intervención no llegó a plantear. La institución insular, ha asegurado el conseller Bosch, estaría dispuesta a efectuar dichas reclamaciones.

De momento, tal y como adelantó este diario, el presidente Llorenç Galmés ya ha encargado al departamento de Hacienda la contratación de otra auditoría externa más amplia para verificar la gestión y el cumplimiento normativo de la empresa concesionaria, su estado activo y las necesidades de relación y las condiciones de las operaciones intragrupo sobre las que la Interventora General sembró la semilla de la duda al advertir de posibles "distribuciones encubiertas de beneficios". Los servicios jurídicos también elaborarán por orden de Galmés un informe propio para determinar si existe alguna posibilidad real de abordar una revisión de la tarifa de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con garantías.

"Pediremos todos los informes jurídicos necesarios para ver qué podemos hacer, qué nos puede pasar y por qué camino podemos ir", ha asegurado Bosch, quien ha añadido: "Haremos caso a todas las recomendaciones de Intervención hasta las últimas consecuencias". El conseller también ha dicho que, "si hace falta", acudirán al Consultiu y a la Sindicatura de Comptes para evaluar la situación de TIRME.

Cabe recordar que el esfuerzo presupuestario del Consell para contener y regularizar durante los últimos años las tarifas de tratamiento de residuos supera los 103,5 millones de euros en modificaciones extraordinarias de crédito desde finales de 2023. La primera, de 43 millones, se aprobó para las tarifas de 2024 y permitió congelar los residuos sólidos urbanos en 114,95 euros por tonelada frente a la fuerte subida inicialmente planteada; 11 millones procedían de un anticipo del Govern y 32 millones de recursos propios del Consell. A finales de 2024 se añadieron otros 19,1 millones, de los que 13,5 se destinaron a bonificar íntegramente la nueva tarifa de la fracción orgánica y 5,4 a regularizar el déficit del ciclo tarifario anterior. Este verano, la institución ha aprobado otros 41,4 millones para regularizar las tarifas de 2026, 38 de ellos procedentes de acuerdos con el Govern.

El PP acusa a Cladera de guardar el informe "en un cajón"

El PP ha aprovechado la aparición de esta auditoría para cargar contra la gestión del anterior gobierno insular, al que acusa de no haber aplicado las recomendaciones que ya estaban sobre la mesa en 2021. "Abriremos un expediente y no lo dejaremos en un cajón como ustedes", ha espetado Bosch a los socialistas durante el pleno. El conseller, que asumió hace unos meses las competencias en este asunto en detrimento de Pedro Bestard, ha reconocido, no obstante, la complejidad jurídica de modificar las condiciones económicas de una concesión que se rige por un contrato en vigor.

"Que a una empresa le digan que a partir de ahora cobrará menos lo tenemos que vestir muy bien, porque lo normal es que nos lleve a los tribunales si no ha hecho nada más que cumplir el contrato que ha firmado", ha explicado. Bosch ha defendido por ello que el Consell determinará primero hasta dónde puede llegar jurídicamente antes de tomar una decisión: "Cuando tengamos claro qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, nos plantearemos lo que sea mejor para el Consell".

Los populares sostienen que el anterior gobierno de Catalina Cladera conocía las conclusiones de la auditoría y, pese a ello, no culminó la reinterpretación del contrato ni acudió al Consell Consultiu ante las posibles discrepancias con TIRME. También reprochan al Pacte que en 2023 adjudicara a la concesionaria la construcción y explotación de la planta de compostaje de Llucmajor por unos 30 millones de euros.

El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha coincidido en que el informe de 2021 fue encontrado "en un cajón" y ha avanzado además que la auditoría sobre TIRME se realizará de forma paralela a otra sobre MAC Insular, la concesionaria encargada del tratamiento de los residuos de construcción y demolición. En este último caso, Bestard ha puntualizado que por el momento "no ha salido nada fuera de lo normal".

El PSIB pide paralizar la aportación de 41 millones

Desde el PSIB ofrecen una explicación diferente sobre lo ocurrido después de recibir el informe. Fuentes socialistas señalan que las consecuencias de la pandemia alteraron por completo el escenario sobre el que se había elaborado el análisis, especialmente por el fuerte descenso de los residuos que llegaban a la planta de Son Reus como consecuencia del desplome de la actividad turística. Las mismas fuentes recuerdan que la fórmula de la concesión obliga a garantizar determinados ingresos a TIRME para cubrir las inversiones y los costes de explotación, además de la rentabilidad prevista. La caída de las toneladas tratadas durante la pandemia elevó así el coste que debían asumir las instituciones y condicionó, según defienden los socialistas, las decisiones adoptadas durante aquellos años.

El PSIB ha pasado ahora al ataque contra el actual gobierno insular. Catalina Cladera ha anunciado que su grupo presentará alegaciones para tratar de frenar el expediente de modificación de la tarifa y reclama que se paralicen tanto la revisión tarifaria como los 41,4 millones de euros aprobados este verano mientras no se apliquen las conclusiones del informe de Intervención. La expresidenta considera contradictorio que el Consell encargue nuevos análisis sobre la concesión mientras continúa tramitando aportaciones económicas a TIRME.

Més per Mallorca también ha reclamado a Galmés que pase de los informes a las decisiones. "Ya no valen más parches. Intervención ha dicho que hay un problema grave y Galmés tiene la obligación de actuar", ha señalado su portavoz en el Consell, Catalina Inés Perelló.

Los ecosoberanistas cuestionan especialmente que la institución haya movilizado más de 103 millones de euros desde finales de 2023 para contener y regularizar las tarifas mientras TIRME mantiene una elevada rentabilidad. "No puede ser que una empresa que gestiona un servicio público esencial tenga una rentabilidad extraordinaria y que, al mismo tiempo, el Consell tenga que ir poniendo dinero público para cuadrar las tarifas", ha criticado Perelló, que ha reclamado al PP que deje de "poner parches" y aborde una solución estructural para la concesión.