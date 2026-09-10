El Mallorca bate récord de abonados en Segunda División con 20.686

El Real Mallorca ha alcanzado los 20.686 abonados para la temporada 2026/27, una cifra récord del club en Segunda División, según los datos presentados esta tarde a sus peñistas y a los medios de comunicación durante la celebración del ‘Sopar a la Fresca’. El registro supera en 7.635 abonados el anterior mejor dato en la categoría, establecido en la temporada 2013/14, y llega después del descenso a Segunda División.

Alfonso Díaz, CEO Corporativo; Albert Salas, director de Asuntos Corporativos; y Román Albarrán, director del Área Social, han participado en la velada y han sido los encargados de presentar el informe y compartir sus principales conclusiones con los asistentes.

Los datos presentados se enmarcan en un proceso de crecimiento sostenido durante los últimos años, que el Mallorca vincula al aumento progresivo de su masa social, a las iniciativas para estrechar la relación con la afición y a la transformación integral de Son Moix para mejorar la experiencia de los mallorquinistas. A ello se suma una etapa deportiva marcada por cinco temporadas consecutivas en Primera División, dos clasificaciones entre los diez primeros y la disputa de una final de Copa del Rey y una Supercopa de España. Pese al descenso, la afición ha vuelto a responder.

Récord en Segunda División

Los 20.686 abonados de esta temporada suponen el mejor registro del Mallorca en Segunda División. El anterior récord se remontaba a la campaña 2013/14, cuando el conjunto bermellón, recién descendido tras 16 temporadas consecutivas en Primera, contó con 13.051 abonados. La cifra actual supone, por tanto, 7.635 abonados más que entonces.

La evolución de las últimas campañas muestra además una masa social consolidada por encima de los 20.000 abonados. El dato pasó de 16.986 en la 2022/23 a 20.779 en la 2023/24, 22.548 en la 2024/25 y 23.500 en la 2025/26, antes de situarse ahora en los 20.686.

El cuarto club con más abonados

La cifra sitúa al Mallorca como el cuarto equipo de LaLiga Hypermotion con mayor número de abonados. Solo tres conjuntos presentan actualmente registros superiores y únicamente el 18% de los clubes de la categoría supera los 20.000 abonados.

30 tarifas diferentes y un precio medio de 241 euros

La campaña cuenta con 30 tarifas diferentes, determinadas por la ubicación del asiento en Son Moix y por la edad del abonado. El 53% de la masa social dispone de una tarifa de adulto, mientras que el 47% cuenta con una reducida.

El precio medio del abono es de 241 euros por temporada, unos 10 euros por partido. La tarifa de renovación más elevada, correspondiente a Tribuna Oeste Central, asciende a 535 euros, aunque solo la paga el 4% de los abonados. Además, el 64% abona 400 euros o menos y el 28% cuenta con una tarifa de 200 euros o inferior. Por zonas, el 44% de los abonados se encuentra en Tribuna Este, el 30% en Tribuna Oeste, el 14% en Fondo Sur y el 12% en Fondo Norte.

La campaña, dentro del contexto de la categoría

El informe también compara los precios de renovación con los del resto de equipos de Segunda División. Tomando como referencia la tarifa más elevada de cada club, el Mallorca ocupa la séptima posición de la categoría, con un máximo de 535 euros.

Si se utiliza como referencia el precio de renovación más económico, los bermellones se sitúan en la octava posición. La comparativa tiene en cuenta así una campaña formada por distintas tarifas según la zona del estadio y la edad del abonado, y no únicamente el precio máximo.

Una masa social que ha cambiado de dimensión

La evolución de las últimas temporadas refleja el cambio de dimensión experimentado por la masa social mallorquinista. La barrera de los 20.000 abonados se ha consolidado durante las cuatro últimas campañas, en un proceso que ha estado acompañado por la transformación integral de Son Moix y por diferentes iniciativas destinadas a acercar el club a sus aficionados y peñistas.

En la presentación, esta evolución se situó como uno de los principales activos del proyecto, pero también como una responsabilidad para seguir escuchando, informando y manteniendo una relación cercana con abonados y peñistas.

Una afición joven y cada vez más diversa

La composición de la masa social refleja también una importante presencia de jóvenes. 6.884 abonados, el 33% del total, tienen 25 años o menos, por lo que uno de cada tres abonados pertenece a este grupo de edad. Una cifra que supone una muestra de renovación generacional y de incorporación de nuevos mallorquinistas. La presencia femenina representa el 22% del total, de manera que más de uno de cada cinco abonados son mujeres.

La temporada 2026/27 deja así una masa social de 20.686 abonados, con un récord histórico en Segunda División y una composición marcada por el peso de los jóvenes y una creciente presencia femenina.