Detenido por arrastrar con su coche a una dependienta de un centro comercial de Marratxí

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que presuntamente arrastró con su coche varios metros a la dependienta de una perfumería de un centro comercial de Marratxí, que trataba de impedir que una pareja se escapara con diversos artículos que acababan de robar. El delincuente ingresó en prisión tras declarar en el juzgado.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto en un centro comercial de Marrratxí, donde una mujer sustrajo al descuido varios perfumes valorados en 600 euros. La ladrona fue sorprendida por una empleada, que la siguió hasta el aparcamiento para tratar de recuperar los artículos.

Una vez en el parking, la autora del hurto se metió en un coche con un hombre que la estaba esperando. El conductor aceleró mientras que la empleada trataba de retenerles, y la arrastró varios metros hasta que cayó al suelo herida.

Otro testigo trató de impedir la marcha de los delincuentes, pero el conductor no se detuvo, por lo que tuvo que esquivarlo para evitar ser atropellado.

La Guardia Civil del Pont d'Inca abrió una investigación que ha permitido detener al hombre que presuntamente conducía el coche. Las gestiones policiales prosiguen ahora para arrestar también a la mujer, que está siendo buscada también por otro robo con violencia cometido el pasado mes de julio en el mismo centro.

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El detenido ingresó en prisión tras prestar declaración en el juzgado de guardia.