El Mallorca tiene el segundo límite salarial más alto de Segunda: 34,7 millones

El RCD Mallorca dispone del segundo Límite de Coste de Plantilla Deportiva más elevado de Segunda División después del cierre del mercado. LaLiga ha fijado para el conjunto bermellón un tope de 34,697 millones de euros, únicamente superado por el Girona, que encabeza la categoría con 35,088 millones.

La diferencia entre los dos clubes es mínima: apenas 391.000 euros separan al Girona del Mallorca. A bastante mayor distancia aparecen el Leganés (20,770 millones) y el Oviedo (20,767 millones), mientras que el límite conjunto de los clubes de Segunda alcanza los 250,510 millones de euros.

El descenso de categoría ha provocado, sin embargo, una importante reducción del margen económico del Mallorca. La pasada temporada, todavía en Primera División, su límite se situaba en 60,9 millones, por lo que el nuevo techo supone alrededor de 26,2 millones menos. Pese a ese recorte, el club bermellón, que ha fichado a 13 jugadores en este mercado de verano, parte con uno de los mayores potenciales económicos de la categoría.

Límite de Coste de Plantilla Deportiva en 1ª y 2ª para la temporada 2026-27 / LaLiga

El Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) establece la cantidad máxima que cada club puede destinar a su plantilla. No incluye únicamente los salarios de los futbolistas, sino también las remuneraciones del entrenador y otros integrantes del cuerpo técnico, las amortizaciones de los fichajes, variables, derechos de imagen, Seguridad Social, indemnizaciones, primas y gastos asociados a representantes, además del coste de cantera, filial y otras secciones.

La cifra se calcula fundamentalmente a partir de la diferencia entre los ingresos previstos del club —televisión, patrocinios, entradas y otras vías— y sus gastos estructurales y compromisos de deuda. Cada entidad propone su propio límite, que posteriormente debe superar los controles económicos de LaLiga.

El Mallorca afronta así la temporada con un margen económico que lo sitúa solo por detrás del Girona en toda Segunda, una posición que refleja la diferencia de recursos de los dos recién descendidos respecto a buena parte de sus nuevos rivales.