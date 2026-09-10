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El Port de Palma Triatló Mallorca ultima su duodécima edición

La prueba se celebrará el 20 de septiembre en Can Pere Antoni y volverá a reunir a algunos de los principales triatletas del calendario balear

El Port de Palma Triatlón Mallorca cumple este año su duodécima edición

El Port de Palma Triatlón Mallorca cumple este año su duodécima edición / P. Bover

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Ponç Bover

Palma

La decimosegunda edición del Estellantis&You Port de Palma Triatló Mallorca, que se celebrará el próximo día 20 de septiembre en Can Pere Antoni, lugar donde tendrá lugar la salida y la llegada, se presentó este jueves en la sede del patrocinador de la prueba.

El acto estuvo presidido por el delegado de Estellantis, Pedro Llinás; Juan Ramis Soriano, presidente del Marathon Mallorca; David Salom, director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma; Toni Sánchez-Grao, de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés; Ignasi Colom, presidente de la Federación Balear de Triatlón; Mito Bosch, de Élite Chip; y Andrés Fernández, de Cafés&Company. En representación de los deportistas estuvo el triatleta Miquel Àngel Salom.

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El evento es una de las pruebas más importantes dentro del calendario de la Federación Balear de Triatlón, organizada por la Penya Esportiva Sant Marçal, juntamente con el Club Marathón Mallorca, de Baldo Oliver y Élite Chip, bajo la dirección técnica de la FETRIB.

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