Así ha sido la 'vuelta al cole' en Mallorca: reencuentros, nervios y problemas de climatización en las aulas

A las ocho de la mañana, cuando todavía faltaban unos minutos para que se abrieran las puertas, ya había padres y niños esperando en la plaza del Bisbe Berenguer de Palou, conocida como plaza de los Patines. Algunos llegaban con sueño, otros con ganas de reencontrarse con sus compañeros y alguno, quizá, sin tener todavía muy claro dónde estaba su nueva clase. A las 8.20 horas, las puertas del CEIP Aina Moll i Marquès se abrían oficialmente para dar comienzo al nuevo curso escolar.

Las mochilas del Barça y del Real Madrid compartían espacio con las de Stitch o Spider-Man, en una escena que resumía la vuelta a la rutina. La rivalidad futbolística quedaba, sin embargo, aparcada ante los reencuentros. Hubo saludos especiales, abrazos entre amigos que llevaban semanas sin verse y también alguna lágrima, como las de una niña que se abrazaba emocionada a su padre antes de entrar.

En el patio, las profesoras organizaban las filas de cada grupo mientras recibían a los alumnos con un "Bon dia, preparats?". Después, iban acompañándolos hasta sus nuevas aulas.

"Antipantallas total"

Entre los padres y madres estaba Esther, que afrontaba el regreso "muy bien". Para ella, el gasto en material escolar ha sido importante, aunque el programa de reutilización de libros supone una ayuda. "El material escolar ha sido una lista bastante importante, pero con los libros tenemos un programa de reciclaje que funciona bastante bien", explica.

Los alumnos y las alumnas del Aina Moll y La Salle regresan a las aulas para comenzar el curso 2026-2027. / Manu Mielniezuk

Sobre el debate acerca del uso de dispositivos en las aulas, Esther, que además es docente, lo tiene claro: "Antipantallas total". Considera que aportan "poco beneficio", especialmente durante Primaria, "a nivel cognitivo y de rendimiento", por lo que, a su juicio, "conviene que ni se acerquen a ellas".

Su hija Martina afrontaba la mañana con pocas dudas. Afirmaba tener "ganas de volver" y de reencontrarse con sus amigos. Preguntada por su asignatura favorita, la alumna del Aina Moll i Marquès respondía que era Plástica la que más le gustaba.

Gestionar las emociones

Mientras los niños se iban colocando en sus filas, Silvia Silva, profesora de Educación Especial (PT), explicaba que el equipo docente afronta el inicio del curso "con ilusión" y con ganas de poner en marcha "nuevos proyectos e ideas para que todos lleguen a sus máximas posibilidades".

Los primeros días, sin embargo, también tienen su parte complicada: "Gestionar las emociones". Hay niños "más tristes y otros más felices", por lo que considera importante darles tiempo para que puedan vivir el primer día "como uno que les pueda ayudar durante todo el curso".

Silva también apuesta por un uso limitado y justificado de la tecnología. "Las pantallas se han de utilizar con una finalidad y con un 'para qué'", afirma. Considera que cuando se utilicen, debe ser "con cabeza".

Un colegio ya muy lleno

La directora del centro, Aina Garcias, vivía también el inicio de curso "con mucha ilusión" y destacaba que el arranque estaba transcurriendo con normalidad. Una de las particularidades de este septiembre ha sido la llegada de nuevos alumnos: "Hemos tenido muchas matrículas de alumnado que ha llegado nuevo".

El incremento, no obstante, ha sido limitado porque el colegio ya estaba prácticamente lleno. "En las aulas de Primaria tenemos 25 alumnos ya prácticamente", explica. Los pocos huecos que quedaban se han ido ocupando durante los últimos días.

El centro estrena, además, una mejora en sus instalaciones: se han cambiado todas las luces del techo. La actuación, sin embargo, ha venido acompañada de problemas de limpieza que el colegio ha tenido que reclamar durante los primeros días.

Y queda otra cuestión pendiente: el calor. Aunque este jueves las temperaturas rondaban los 21 grados y el tiempo había dado una tregua, al entrar en las aulas se notaba más calor que en el exterior. La directora explica que el centro no dispone de aire acondicionado y que cuenta únicamente con ventiladores de techo instalados por el propio colegio.

Dichos ventiladores, añade, tampoco cuentan con un mantenimiento que asuma la Administración: "Como los hemos puesto nosotros, el Ayuntamiento nos ha dicho que es cosa nuestra". A ello se suma un proyecto para sustituir las ventanas que la Conselleria les ha comunicado que está en proceso.

"¿Dónde está mi clase?"

Dentro de las aulas, la primera mañana transcurría entre materiales nuevos, conversaciones y pizarras de bienvenida. Los alumnos sacaban sus cosas mientras las profesoras comenzaban a organizar la jornada.

Entre los pequeños momentos del primer día también hubo tiempo para algún despiste. Un niño de quinto no encontraba su aula y tuvo que pedir ayuda a la directora, que lo acompañó hasta encontrarla.

Así, después de semanas de vacaciones, el colegio volvía a recuperar poco a poco su ruido habitual: el de las mochilas arrastrándose por los pasillos, las conversaciones entre compañeros y las primeras instrucciones de los profesores. Un curso que, en el Aina Moll i Marquès, comienza entre reencuentros, nuevas incorporaciones y una cuestión que, pese a haber bajado el termómetro, sigue pendiente en las aulas: cómo combatir el calor.