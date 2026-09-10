El sindicato de enfermería SATSE exige el cese "inmediato" de la gerente de Son Espases tras la dimisión de Natalia Vallés

El sindicato de enfermería SATSE ha exigido esta mañana el cese "inmediato" de Cristina Granados como gerente de Son Espases, apenas unas horas después de la dimisión de la directora de Enfermería, Natalia Vallés. El sindicato mayoritario entre este colectivo en Baleares considera que la situación en el hospital de referencia es ya "insostenible" y reclama directamente a la consellera de Salud, Manuela García, que tome medidas ante una crisis que, según sostienen, está afectando tanto a la gestión como a los profesionales.

La petición eleva todavía más la presión sobre Granados después de una nueva salida de enorme peso en su equipo. Vallés ha presentado su dimisión esta misma mañana, apenas trece días después de que hiciera lo mismo el director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo. En menos de dos semanas, Son Espases ha perdido así a dos de los cuatro directores que forman el principal núcleo ejecutivo del hospital.

SATSE va un paso más allá respecto a la salida de Vallés y asegura que ensu etapa al frente de Enfermería "su criterio fue obviado" desde la gerencia en cuestiones directamente relacionadas con los cuidados. "Sabemos que no ha sido fácil y que ha tenido que hacer frente en muchas ocasiones a situaciones en las que, desde gerencia, se ha obviado su criterio y se han tomado decisiones invalidando la opinión de la directora de Enfermería en cuestiones que afectaban directamente al cuidado de los pacientes", sostiene el sindicato, que reconoce públicamente el trabajo realizado por Vallés.

La afirmación tiene relevancia porque la propia Vallés ha pedido expresamente en su carta de despedida que su marcha no sea objeto de otras interpretaciones y haya atribuido públicamente su decisión a motivos "estrictamente personales". La ya exdirectora ha anunciado que deja Mallorca junto a su familia para regresar a Alicante. Sin embargo, según ha podido saber este diario, las discrepancias con Granados y el profundo deterioro de la relación entre ambas es el motivo que ha precipitado su salida.

"Una dimisión tras otra"

Para SATSE, la marcha de la directora de Enfermería es una nueva muestra de la "inestabilidad" que atraviesa la dirección de Son Espases. El sindicato recuerda que en la etapa de Granados también han abandonado sus puestos los dos últimos directores de Gestión y Servicios Generales: Alfonso Macías y su sucesor, José Antonio Visedo. A ellos se le suma la exresponsable de Comunicación Sabrina Vidal, que tras dejar el hospital hizo públicas acusaciones de presuntas situaciones de humillación y trato vejatorio en su etapa en Son Espases.

El sindicato considera que esta sucesión de salidas, unida a los conflictos internos y los problemas asistenciales que ha venido denunciando, "está deteriorando la imagen" del principal hospital público de las islas y, especialmente, la confianza de sus trabajadores: "Constantemente estamos denunciando que faltan enfermeras, pero ¿quién va a querer venir a trabajar a un hospital que está continuamente en los medios de comunicación por su pésima gestión y no por su excelencia sanitaria como hospital de referencia de Baleares?», cuestiona SATSE.

La entidad sindical define la dimisión de Vallés como "la gota que ha colmado el vaso" después de un verano en el que ha denunciado reiteradamente problemas de personal y presión asistencial. Entre ellos cita la falta de enfermeras y matronas y los episodios de saturación de Urgencias, con decenas de pacientes pendientes de una cama de hospitalización.

SATSE destaca especialmente los problemas que denunció en Neonatología, donde llegó a contabilizar 16 bebés en una unidad de 12 plazas y enfermeras atendiendo hasta tres pacientes. "No se puede gestionar un hospital de referencia a costa de sobrecargar a sus profesionales y poner al límite la seguridad de los pacientes", critica.

El sindicato recuerda también la controversia por la actividad quirúrgica extraordinaria y las denominadas "peonadas premium", así como la participación de Granados en una manifestación en Madrid en apoyo a los médicos en huelga y la presencia del director médico, Vicente Torres, en movilizaciones en Son Espases. SATSE cuestiona estas decisiones en un momento en el que, sostiene, el hospital arrastra muchos problemas de listas de espera y saturación de Urgencias: "Es difícil entender estas prioridades cuando el hospital tiene problemas que requieren soluciones urgentes y es una muestra más de la dudosa capacidad de la gerente para hacer frente a la gestión de Son Espases", afirma.

Justo ayer, el PSOE preguntó directamente a la consellera de Salud, Manuela García, si respaldaba a la gerente después de la sucesión de dimisiones y ceses registrada en el hospital. Pero la consellera evitó expresar explícitamente su confianza en Granados. Ahora SATSE también dirige directamente la responsabilidad hacia García. El sindicato asegura que lleva meses reclamando su intervención y considera que esta nueva dimisión hace necesaria una decisión política: "La consellera no puede seguir mirando hacia otro lado. La situación exige responsabilidades y una decisión clara, Cristina Granados debe dejar la Gerencia de Son Espases y debe hacerlo ya", reclama.

Para el sindicato, el objetivo es que el hospital "recupere la estabilidad, el liderazgo y la confianza de sus profesionales" y deje de ocupar la actualidad por sus conflictos internos para hacerlo por "sus avances científicos y asistenciales".