El Govern acusa a Sánchez de ocultar información sobre la llegada de pateras a Balears, mientras no paran de aumentar los desembarcos

El director general de Inmigración del Govern, Manuel Pavón, ha acusado este jueves al Gobierno de España de no facilitar al Ejecutivo balear el informe del CNI sobre la inmigración irregular y ha reclamado "lealtad institucional" ante el aumento de la ruta de pateras a las islas desde Argelia.

Pavón ha realizado estas declaraciones tras desclasificarse documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los movimientos migratorios y las advertencias previas a la reciente llegada masiva de migrantes a Ceuta.

El alto cargo ha asegurado que el Govern solicitó al Ejecutivo central los informes a los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo referencia en el Congreso el pasado jueves 3 de septiembre y que aludían a la península y Baleares, pero ha afirmado que hasta ahora no los han recibido.

"Pedimos lealtad institucional", ha insistido Pavón, quien ha considerado de "extrema gravedad" que una comunidad autónoma no disponga de información sobre posibles incrementos de las llegadas irregulares a su territorio.

Según ha explicado, los informes fueron solicitados al día siguiente de las declaraciones de Sánchez en el Congreso.

El director general ha sostenido que, independientemente de esos documentos, existen ya suficientes datos públicos que alertan del incremento de la ruta entre Argelia y Baleares, entre ellos los informes de Frontex y los balances quincenales del Ministerio del Interior.

Pavón ha recordado que en julio y agosto llegaron de manera irregular a Baleares más de 1.000 personas cada mes y que en los primeros días de septiembre la cifra supera ya las 500. También ha señalado que unas 200 personas alcanzaron las costas de las islas en una sola jornada esta misma semana.

A su juicio, estos datos demuestran que el Gobierno disponía de información suficiente "para planificar, prever y paliar" el incremento de la inmigración irregular hacia Baleares, pero no ha adoptado las medidas necesarias.

El director general ha vinculado la situación balear con los acontecimientos registrados recientemente en Ceuta y ha acusado al Gobierno central de no haber reaccionado pese a las advertencias previas de los servicios de inteligencia.

Pavón ha puesto en valor la labor del CNI y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha defendido que España cuenta con unos servicios de inteligencia de primer nivel.

Sobre la posibilidad de que se repita en otros puntos del país una llegada masiva como la registrada en Ceuta, Pavón ha afirmado que le preocupa que una eventual comunicación del CNI no llegue al resto de administraciones implicadas y ha asegurado que, a su parecer, España no está preparada para responder a un episodio similar.

El responsable balear de Inmigración ha insistido en reclamar al Gobierno de Sánchez que comparta con Baleares toda la información de la que dispone y adopte medidas ante una ruta migratoria que continúa creciendo en 2026.

Migrantes desembarcan en patera a la Colònia de Sant Jordi el pasado sábado 5 de septiembre / Redacción Digital

Lo que dice sobre Baleares el informe del CNI

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) señala en un informe de junio de 2026 redactado para el Gobierno, que Moncloa desclasificó ayer, que en Argelia se dan dos circunstancias que podrían aumentar todavía más el flujo de migrantes irregulares en su ruta hacia Baleares

"En el momento actual -concreta el informe- , se dan diferentes circunstancias que pueden obstaculizar el tránsito de personas por Libia, lo que podría potenciar la elección de Argelia como país de tránsito hacia España. Por una parte, el refuerzo del despliegue de tropas del Ejército Nacional Libio en el sur del país para luchar contra grupos armados; por otra, el incremento de la inestabilidad en el desierto libio con la presencia de bandas criminales, que llevan a cabo secuestros. Y finalmente, cierta percepción social que vincula la inmigración con la inseguridad y que ha derivado en la pérdida de empleos básicos para muchos migrantes", detalla el CNI.

Explica el CNI, que "Argelia sufre una presión constante de migrantes llegados desde países fronterizos, especialmente desde Mali y Níger. No obstante -matiza-, las autoridades argelinas tratan de contener esta afluencia neutralizando a las redes de inmigración irregular y expulsando hacia el sur a los migrantes que se encuentran a la espera de embarcar hacia España, que son expulsados y puestos a disposición de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la gestión de su traslado a Níger y posterior devolución voluntaria a sus países de origen". Y añade: "Los migrantes que llegan a Níger y al sur de Argelia habitualmente continúan su ruta hacia el norte de este país o hacia Libia".

Un cambio de tendencia

Según el documento , Libia aparece como una ruta alternativa para los migrantes que atraviesan Níger y el sur de Argelia, pero actualmente esa ruta estaría perdiendo atrativo por el deterioro de la seguridad, lo que según el CNI, significaría que Argelia podría estar ganando importancia como ruta alternativa hacia España, incluyendo la ruta hasta las costas de Baleares. Es decir, algunos migrantes que que podrían haber atravesado Libia, ahora optarian por permanecer en la ruta que pasa por Argelia. El CNI se refiere siempre a la ruta hacia España desde Argelia, aunque Baleares sea la más importante ruta y la que más migrantes irregulares transporta en 2026.

Concluye el CNI con un diagnóstico muy concreto: "La entrada continua de migrantes en Argelia desde los países fronterizos, además de las buenas condiciones de navegación en época estival, provocará que la tendencia al alza no cese", concluye de forma genérica. Y deja la previsión antes referida sobre el futuro:" Las operaciones militares en el sur de Libia podrían derivar en un incremento de la entrada de migrantes a Argelia".

El CNI afirma, sin expresar la más mínima duda, que "Argelia continúa siendo el principal emisor de salidas irregulares a España por vía marítima". Una realidad que también constata, otro informe desclasificado ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez, elaborado en esta ocasión para uso exclusivo policial por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras y fechado en julio de 2026.