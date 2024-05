Derrumbe del Medusa Beach Club en Playa de Palma, en directo: toda la información actualizada sobre la tragedia

Editorial DM

Medusa Beach Club, símbolo de la letalidad de los excesos

La tragedia del Medusa Beach Club nunca debió ocurrir. Cuatro muertos y dieciséis heridos por el desplome de su terraza recién inaugurada en primera línea de la Platja de Palma son veinte razones inapelables para esclarecer la verdad hasta las últimas consecuencias. No cabe recurrir a la fatalidad de «estas cosas pasan» ni refugiarse en la resignación ante lo inevitable porque el daño causado no es consecuencia del infortunio. Se podía haber evitado. Hubo alarmas desatendidas que hay que rastrear. No es momento de silencios cómplices ni de encubrimientos interesados.