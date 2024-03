La opinión de Emilio Pérez de Rozas: Aguirre en su salsa, Sebas por aquí, Sebas por allá

No sé si será un mago del fútbol, de los banquillos, de las estrategias que le permiten sobrevivir en cualquier circunstancia, en cualquier banquillo, frente a cualquier adversidad, con cualquier plantilla, ante cualquier reto, pero es evidente que Javier Aguirre tiene una mente privilegiada para esto del fútbol.

Y cuando hablo del FÚTBOL, hablo del fútbol con mayúsculas, es decir, no solo, no, del juego, sino de todo lo que rodea a este apasionante deporte. Pues su fútbol es, dada su plantilla, el club en el que trabaja y los objetivos que le han propuesto, un fútbol tosco, de supervivencia, de conseguir la permanencia, de sacar los partidos adelante como sea, por eso la insistencia en ser fuertes en defensa y, de vez en cuando, pillar algún golito.

Cuando uno contempla al ‘Vasco’ descubre en él a un ser inteligente, preparadísimo mentalmente, culturalmente un fuera de serie comparado con el 95% de sus colegas de banquillo (le encanta la literatura, el cine, el béisbol, la conversación…) y, sobre todo, un profesional que sabe dónde está, por qué lo contrataron y qué esperan de él. Y, en ese teatro, Aguirre se mueve como nadie. Es un actor espectacular, en el amplio sentido de la palabra actor.

Recuerdo que lo escribí nada más llegar Aguirre al Real Mallorca y asistir a sus primeras tres conferencias de prensa. Utilizó el mismo truco que utilizó Pep Guardiola en su bautismo como técnico blaugrana. Pep, lógicamente, con más facilidades que el ‘Vasco’, pues conocía a todos los periodistas de la sala, pero ambos decidieron provocar la mejor de las complicidades, aquella que le protegería de las críticas, llamando y respondiendo por su nombre a cada uno de los periodistas que le interpelaban.

Sonaba maravilloso (a oídos de los informadores) oír al ‘míster’ decir “claro, Emilio, muy bien hecha esa observación…por supuesto, Tomás, así es, sí, sí…hombre, Jorge, muy bien hecho ese matiz sobre la posición de…”. Un truco que jamás falla. Música para nuestros oídos. Un truco que, llegados momentos de dificultades (y siempre llegan, seas grande o pequeño), hace que al periodista se le atragante la voz antes de soltar un soplido o le quemen las yemas de los dedos antes de escribir una crítica más dura de lo necesario.

Pero hubo un momento en la dura temporada (30 de noviembre, pasado), ahora ya algo más exitosa, aunque los 30 puntos aún no garantizan la permanencia “¿verdad, Sebas?”, que Aguirre perdió la calma. Y enseguida se arrepintió. Por eso digo que es sumamente inteligente, sagaz, pillo, hábil, profesional, experto, actor.

Y fue ¿recuerdan?, cuando Sebastià Adrover, ahora responsable de Deportes de este diario, le dijo si veía que su puesto corría peligro tras empatar ante el Cádiz y en la antesala de recibir al Alavés, en Son Moix. “Esa pregunta no creo que se la hagas a otro entrenador. Esa pregunta huele mal”.

El ‘Vasco’ sabía que esa pregunta es la pregunta más repetida en la historia del fútbol en todas las salas de prensa del mundo, eso, del mundo. Y, sí, el técnico mexicano sabe que se equivocó siendo tan dañino en su respuesta. Y lo arregló. Bueno, los resultados y, sobre todo, la prodigiosa clasificación para la final de la Copa del Rey de dentro de quince días, en Sevilla, también han ayudado a que las aguas vuelvan a su cauce.

Tanto, tanto, tanto, que el impertinente Sebastià Adrover, el periodista cuya pregunta olió mal, se ha convertido, por obra y gracia del paso del tiempo y la reflexión, en, simplemente, Sebas, el amigo Sebas, casi el colega Sebas.

Así fue, así ocurrió, así se escuchó, el sábado, en la sala de prensa de Son Moix. “Estoy contigo, Sebas, hoy dimos un paso importante para la salvación…cierto, Sebas, pero tú sabes mejor que nadie que esto aún no está hecho…como le decía a Sebas, 30 puntos aún no nos alcanzan…ya lo habíamos comentado con Sebas, era vital ganar este partido”. Sebastià aparecía incluso en medio de respuestas a otros informadores.

Fue, sí, una maravilla y relajada de conferencia de prensa. Sebas por aquí, Sebas por allá. “Qué, Juanmi Sánchez, hoy no estás en directo, vaya”, le dijo al de Marca. “A mí también me piden entradas en la gasolinera y les digo ‘pues yo tampoco tengo’”, le espetó a Alberto Hernando, de la SER. “Pues aprovecharemos para ir al supermercado con mi esposa, a la peluquería, a la farmacia, a lavar el coche, al McDonalds…”, bromeó con José Peña de IB3TV, al hablar de la semana de selecciones que les da algo de respiro. Es el fútbol, es la vida, no siempre es así, aunque deberíamos de intentarlo ¿verdad, Sebas?