Javier Aguirre: "Si Arrasate es candidato aquí sería bienvenido porque es muy buen técnico"

Javier Aguirre espera con ganas ganar el partido de mañana ante Osasuna y dar por cerrado el eterno asunto de la permanencia. Es la primera oportunidad en la que los bermellones de sí mismos para firmar la salvación sin esperar un favor en otro campo. "Dependemos de nosotros. Virtualmente sería una diferencia de goles con el Cádiz que es poco probable que se pierda. Se lo diré a los jugadores en la charla, haré énfasis en ello. Son noventa minutos y podemos cerrar el objetivo", ha comentado en la sala de prensa de Son Bibiloni.

Aguirre, cuya renovación es tema habitual en las ruedas de prensa, ha reconocido que de acabar aquí Arrasate, técnico de Osasuna, sería un acierto de la dirección deportiva. "Jagoba merece mis respetos. Desde que ascendió al equipo cada año juegan mejor. Nunca da la nota, perfil bajo, profesional, formador, saca muchos canteranos... Si es candidato aquí sería bienvenido porque es muy buen técnico", ha comentado.

El entrenador del Mallorca ha explicado que es normal la mala racha de Osasuna una vez no te quedan objetivos en juego. "Una vez certificas la permanencia y no llegas a Europa entras en una especie de limbo en la que la cabeza no te da para más. Puedo entender esta racha sin ganar de Osasuna. Son profesionales. Ante el Athletic fue el Osasuna reconocible de toda la vida. No ganan porque en el 95 se le escapa el balón al portero. Van a jugar muy bien al fútbol y van a competir muy bien", ha analizado.

"Esperamos que sea un partido disputado. Pamplona es una plaza muy complicada. Hay filosofía de correr y trabajar. Es inherente a ellos. Tenemos que estar muy intensos y muy concentrados. No hay que cometer errores", ha añadido.

El técnico mexicano ha reconocido que el triunfo este sábado ante Las Palmas ha supuesto una liberación para sus futbolistas. "Llevábamos 54 días sin ganar. Se notaba en el ambiente interno. Veías caras largas, tensión y no había tantas bromas. Vas cargando esa losa y te cuesta. El equipo se liberó anímicamente. No por mucho, porque hoy ya viajamos, estaremos tensos. Nos quedan tres partidos y nuestra obligación es intentar ganar los tres que quedan", ha destacado.

El preparador del Mallorca ha lamentado la baja por sanción de Muriqi. "Estaba cerrando bien la temporada. Estaba retomando su estado físico, le costó readaptarse al juego y a nuestro ritmo. Le sacaron una tarjeta bastante absurda. Veremos si juega Abdón, Larin o los dos", ha destacado, a la vez que ha anunciado la convocatoria de Pau Mascaró (Mallorca B) y Alexander Woiski (División de Honor).

Tras anunciar que hay un jugador con alguna molestia, ha explicado la situación de Pablo Maffeo. "No está al 100%. Para un jugador que depende tanto de su estado físico no estar bien la cabeza le puede jugar una mala pasada. Puede jugar. Es un buen problema para mí, tener a Nacho, Gio y Pablo", ha concluido.