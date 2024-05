Osasuna - Mallorca en directo

Con tan solo 9 puntos por disputar contando este partido, conseguir el triunfo aquí certificaría prácticamente el ascenso siempre y cuando el Cádiz no lograra ganar también. No obstante, no parece un objetivo sencillo para los bermellones que, si atendemos a las últimas visitas a Pamplona, solo ha logrado sacar dos victorias (4E 4D). Además, un importante hándicap a tener en cuenta, y que juega un papel gigante en su contra, es el pobre rendimiento a domicilio que ha ofrecido durante esta temporada, donde solo ha ganado un único partido de los 17 disputados fuera de casa en lo que llevamos de campaña (7E 9D).