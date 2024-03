La versión más ofensiva del Mallorca para ganar al Granada

El Mallorca no tiró la primera parte, pero lo pareció. El problema es que le faltaba mucho más fútbol para hacer daño a un Granada que temblaba cada vez que reculaba. Pero no era suficiente, ni mucho menos, para generar ocasiones de gol claras. Los bermellones abusaban en su intento de buscar el desmarque de Larin o Muriqi al espacio y había muy poca elaboración, con Antonio y Dani algo acelerados a la hora de combinar. Javier Aguirre no tocó nada en la primera mitad, pero se dio cuenta de que debía reaccionar. Pasó del 5-3-2 a un 4-4-2, con la entrada de Morlanes y la retirada de Copete, uno de los centrales. Era un partido para ganar y había que intentarlo.

El resultado es que la segunda parte fue otra historia, con una versión del Mallorca mucho más ofensiva, con más juego en el centro del campo liderados por el propio Morlanes que provocó muchas más llegadas al área. Es cierto que el gol no fue hasta el minuto 85 con el fabuloso testarazo de Raíllo, pero es que ahí también entró en escena la gran actuación del portero del Granada, Batalla, que realizó intervenciones de mucho mérito.

El preparador mexicano fue incluso más allá porque al ver que el tanto no llegaba, introdujo a Radonjic, pero mantuvo a Dani en el terreno de juego. Por momentos, parecía un 4-2-4, con Morlanes y Omar en el doble pivote. Tanto el gallego como el serbio estaban muy abiertos y Larin y Muriqi trataban de combinar con ellos. Con Abdón el Mallorca buscó tener más puntería porque la pólvora seguía mojada, a pesar de las ocasiones que estaban creando, con tiros del kosovar que estuvieron cerca de desnivelar el marcador.

Darder entró cuando el encuentro estaba en sus últimos coletazos, en el minuto 82, para dibujar un 4-3-3 cuando tenía el balón, con Abdón, Muriqi y Radonjic arriba. Lo bueno es que al artanenc, que va a más, llegó a tiempo para lanzar un gran córner para que el capitán Raíllo pusiera el ansiado 1-0 y desatara la locura en Son Moix. Había costado mucho ganar, por lo que el plan salió a la perfección.