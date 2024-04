El Mallorca está un paso más cerca de la salvación

El RCD Mallorca está un poco más cerca de la permanencia tras empatar en Cádiz (1-1). El gol de Muriqi en el minuto once allanaba el encuentro para los bermellones, pero un arranque terrible de segunda mitad ha sido castigado por los locales. Darder, en el 86, ha tenido el 1-2 y la permanencia en sus botas, pero su remate se ha estrellado en el palo. No se podía perder en el Nuevo Mirandilla y se ha conseguido.

Aguirre ha planteado una alineación para minimizar al máximo el juego directo del Cádiz y no perder. De ahí que haya repetido el esquema del lunes en el Sánchez Pizjuán. Radonjic de nuevo acompañando a Muriqi en ataque, con la única novedad de Maffeo en banda izquierda y de Gio en la derecha. El plan: resistir y aprovechar lo poco que se tuviese en ataque sabiendo que un empate les beneficiaba.

Y la idea ha salido a la perfección en los primeros 45 minutos. El Cádiz monopolizaba el balón, pero el gol ha sido bermellón. Con muy poco en ataque, el Mallorca se ha marchado a vestuarios por delante en el marcador, pero tampoco le hacía falta más y menos en un día como hoy.

Aguantar en los primeros minutos el esperable asedio de los de Pellegrino era clave para el devenir del encuentro. Sin ocasiones, el Cádiz dejaba patente su mayor necesidad de puntos. Al Mallorca le costaba un mundo cruzar la línea del centro del campo. Pero solo le ha bastado una vez para perforar la portería de Ledesma, con un invitado de excepción.

Valjent salía desde atrás conduciendo el balón, presionado por un amarillo. El eslovaco, que no destaca precisamente por su buen pie, viéndose presionado metía un centro exquisito al área, donde Muriqi, que hacía más de dos meses que no marcaba, le comía la tostada a Fali para soltar un cabezazo pegado al palo, imparable para Ledesma. Lo que ante el Sevilla fue imposible, el Mallorca lo había conseguido en once minutos. Un gol que valía su peso en oro.

El tanto, como era de esperar, ha noqueado al Cádiz, que con centros desde todos los costados intentaba atravesar la defensa bermellona. Gio, con una volea que se marchaba alta, dejaba claro que la defensa del Cádiz era un flan. Tras unos minutos de tanteo, los de Pellegrino, más intensos en la disputa, se volvían a meter en un partido que se ha tornado bronco, con faltas a destiempo y muchos nervios.

Un escenario que beneficiaba al Mallorca, que no corría ni un riesgo extra con tal de mantener la ventaja. Se ha echado en falto mayor control sobre el balón, pero ni Samú Costa ni Mascarell conseguían trenzar jugadas, apostando por quitarse el balón de encima al verse encimados. En el minuto 35 ha habido un susto con un posible penalti de Raíllo sobre Robert Navarro, pero ha quedado claro que el cordobés ni había rozado al atacante.

Una chilena de Chris Ramos en el 48, bien atrapada por un poco exigido Rajkovic, ponía el punto y final a un primer periodo perfecto para los intereses de los de Aguirre, que sabían que con este triunfo la permanencia era casi un hecho.

El inicio de la segunda parte ha sido calcado a la primera, metiendo el Cádiz una marcha más. Al Mallorca le faltaba mantener la pelota más de diez segundos para quitarse de encima la sensación de agobio que empezaba a sufrir mediante centros laterales.

Aguirre quitaba del campo a un poco participativo Radonjic y reforzaba aún más el centro del campo, pero renunciar descaradamente al balón conllevaba riesgos. Y en el 59, un centro de Guardiola lo acababa introduciendo en su portería Mascarell.

El gol del Cádiz caía como un jarro de agua fría, pero el Mallorca se lo estaba buscando al no amenazar en absoluto con el balón. Guardiola, con un disparo desde fuera del área que se marchaba cerca del palo, a punto estaba de lograr el segundo.

Aunque una mala cesión de Fali, que sacaba Chust cuando ya se colaba, le devolvía el miedo a los locales. El Mallorca necesitaba tener el balón y Aguirre lo intentaba introduciendo en el verde a Darder y Morlanes. Al menos, con ello conseguía cortar el ritmo del partido y obligar a los gaditanos a estar un poco más atentos. Con ellos, el equipo ha mejorado su imagen, volviendo a tener posesiones en campo contrario e incomodando a la floja defensa rival.

El partido comenzaba a acercarse al tramo final y el Cádiz gastaba todas sus balas poblando la zona de arriba, mientras que Abdón y Lato entraban en el campo para el último esfuerzo. Y Darder, en el 86, tras un gran pase de Morlanes, ha tenido la permanencia en sus botas, pero su remate se ha estrellado en el palo tras desviarlo Ledesma.

Y Roger Martí, tras una salida en falso de Rajkovic, a punto ha estado del 2-1 en la última del partido. Pero el marcador ya no se ha movido. El Mallorca suma un punto que deja todo igual, a seis puntos del Cádiz, con una jornada menos. Los bermellones están un paso más cerca de la permanencia.