Aguirre: «Teníamos que ganar por lo civil o lo criminal»

“Teníamos que ganar por lo civil o lo criminal. Las Palmas hizo un juego vistoso, pero no tuvieron fortuna y se notó que necesitábamos más los puntos", dijo Javier Aguirre después del importante triunfo este sábado del Mallorca en Son Moix ante los canarios para encarrilar la salvación (1-0).

El solitario tanto de Gio González bastó para hacer más honda la herida de un rival que acumula ocho derrotas seguidas. "Hicimos el gol y supimos resistir con compromiso. Somos valientes y nos faltan cosas, pero remamos juntos y ojalá lleguemos a buen puerto", celebró el mexicano.

"Desde la final el desgaste anímico es brutal. La resaca copera era muy complicada. No pudimos con el estado anímico y la presión. En las segundas partes el equipo nota el desgaste. Este es un refuerzo moral y no vamos a cejar en el empeño de dejar al equipo en Primera. Todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo”, advirtió el entrenador de 65 años.

Ahora el Mallorca le saca, hasta que juegue mañana el Cádiz contra el Getafe (14:00 horas), con 9 puntos de colchón sobre el descenso y un tropiezo de los andaluces permitiría saborear la salvación virtualmente a falta de tres jornadas.

“No veré el Cádiz en directo. Tal vez grabado porque está mi hijo aquí que se casa el mes que viene. Sus amigos le han preparado una despedida de soltero, le vendaron los ojos y lo han traído a Mallorca por sorpresa a ver a su padre”, confesó entre risas Aguirre.

Continuidad

El técnico bermellón, que finaliza contrato el 30 de junio, esquivó una vez más hablar sobre su continuidad. “Una vez esto concluya matemáticamente, tendríamos que juntarnos para hablar. Ninguno está preocupado. Mi misión es salvar al equipo. No invierto tiempo ni me quita el sueño lo otro”, aclaró sobre las intenciones del club y las suyas.

“No hablamos con los jugadores de mi continuidad. Les he dicho que estén comprometidos hasta el final de temporada. El escudo y la afición es lo único que queda, el resto estamos de paso. Algunos nos iremos seguramente y les pido compromiso”, sentenció sobre esta cuestión Aguirre.