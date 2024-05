Muriqi: "Es un paso grande para estar en Primera División"

Vedat Muriqi no ha querido lanzar las campanas al vuelo a pesar de que la salvación del Mallorca, tras el triunfo ante Las Palmas (1-0), es virtual. "Matemáticamente no estamos salvados aún, pero vamos a esperar qué hace el Cádiz contra el Getafe. Es un paso grande para quedar en Primera", ha comentado en DAZN tras el encuentro.

El delantero se ha mostrado muy satisfecho por haber aprovechado la oportunidad de sumar los tres puntos frente a los canarios en Son Moix. "Sabíamos que era un partido importantísimo para nosotros, con nuestra gente, estamos felices y, si estamos salvados después, pues a conseguir el máximo número de puntos posibles en los tres partidos que nos quedan", ha reflexionado.

El kosovar ha reconocido que no ha sido un duelo cómodo ante los amarillos. "Nos está pasando siempre. En la primera parte jugamos diferente y en la segunda sufrimos y no hemos sidos capaces de cambiarlo. En la segunda parte nos pasa algo en el que el rival nos domina y crea más ocasiones que nosotros, pero al final lo importante son los puntos", ha comentado.

El ariete ha confesado que el tanto es de Gio a pesar de que en primera instancia parecía que había intervenido en la dirección de la pelota. "No he tocado el balón, no he sentido nada, pero no es importante quién marca goles. Hoy Gio y mañana yo, lo importante es que el Mallorca gane", ha concluido.