L'Opinió de Ricard Pla del Cádiz-RCD Mallorca: El Mallorca deixa dos punts a Cadis

Tot i no ser un mal resultat, el Mallorca ha deixat escapar els tres punts i la possibilitat de quedar a nou del descens. Ara en té trenta-dos, un més que el Celta, i manté els mateixos sis de diferència amb Cadis, que va estar a punt de perdre, però també de guanyar. El futbol, la pilota, les porteries, els jugadors, la mala punteria..., tots són elements que presideixen qualsevol partit. El que és tracta és de minimitzar errades i tenir encert, arguments que els jugadors no poden o no saben administrar. Si fos el contrari, ara segurament parlaríem d’una victòria del Mallorca gràcies a una acció claríssima de l’equip o, més concretament, de Sergi Darder, que va desaprofitar.

En una de les jugades més vistoses del partit, Manu Morlanes s’envà de tothom i deixa un caramel al jugador d’Artà. Darder gairebé ho fa tot bé, però quan tothom donava per fet el gol, apareixen els detalls, com la mà del porter Ledesma just per desviar la pilota, que pega al pal. Faltava poc per acabar un partit presidit pels nervis, l’angoixa de la classificació i les nombroses errades pròpies de dos equips que es troben a la part fosca i molt lluny de subtileses. Com a molts de partits, la pilota va estar més temps sobrevolant els caps dels jugadors que arran de gespa.

Ara bé, l’equip que va intentar que anàs per terra va ser el Mallorca, i gràcies a una excel·lent jugada i passada de Valjent, vérem un dels gols més vistosos de la temporada. A la fi ha tornat la millor versió de Muriqi, amb un gol només reservat a davanters com ell. Va ser la gran esperança per tornar amb els tres punts, però el futbol és capriciós i Mascarell, que no va tenir bon dia, va marcar en pròpia porta. L’empat era el resultat més o menys esperat, vista la capacitat golejadora dels dos equips. La classificació continua igual, però això no ha acabat. La pròxima jornada, ve a Son Moix l’Atlètic de Madrid amb l’objectiu de refermar la Champions.

