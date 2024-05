Darder necesitaba su gol

No hacía falta que lo reconociera, pero Sergi Darder (Artà, 1993) necesitaba el gol. Por eso reclamó, medio en broma medio en serio, que a pesar de que su disparo rebotó de forma decisiva en Rubén Peña, le concedieran la autoría. El centrocampista era consciente de la importancia del punto obtenido ante Osasuna (1-1) porque acerca al Mallorca a la salvación matemática.

Eso sí, casi sin que le preguntaran por ello, el ex del Espanyol deslizó que su situación personal no está siendo fácil esta temporada. «Fallo lo fácil y hago lo difícil. Ha habido muchos momentos en los que he podido dar un paso adelante y no he sido capaz. Necesitaba el gol, no me escondo, la temporada ha sido irregular», confesó en El Sadar. Y tiene razón, pero hay un matiz importante.

Es evidente que su rendimiento ha estado lejos de las expectativas que generó su fichaje, el más caro de la historia del club -diez millones-, pero durante este curso ha anotado en dos de los encuentros marcados en rojo. El del penalti decisivo en la histórica tanda del Real Arena, que metió a los bermellones en la final de la Copa del Rey, y el de este martes en Pamplona, que puede marcar la diferencia si el Cádiz cae en Sevilla.

Darder no perdió la ocasión para volver a hacer autocrítica, tanto en lo personal como en lo colectivo, un detalle que refleja su nivel de exigencia en una noche feliz por su tanto. «No sé ni cómo ha entrado el balón. Ha pegado en un defensa y ya veremos si me dan el gol o no. Ojalá que sí. En la primera parte he tenido otra mucho más clara y esa sí que la tenía que haber metido», reconoció antes de dejar claro que la derrota en La Cartuja frente al Athletic en el torneo del KO les pasó factura en lo anímico: «Después de la hostia de la Copa nos ha costado un poco reaccionar y eso se ha visto en los últimos partidos».

Ahora solo falta certificar la permanencia y liberarse, algo que pide a gritos el propio Darder. «Hay que ser positivos y pensar que nos quedan dos partidos y tenemos que intentar ganar el próximo en casa», finalizó.