Señor Aguirre, 11 puntos son números de descenso, que lo sepa

Ni una pregunta sobre su continuidad. O si teme por ella. O si siente que el próximo encuentro será decisivo. La manera, el estilo feo, muy feo, desproporcionado, absurdo, innecesario e intolerable con el que Javier Aguirre despachó una pregunta, sin mala uva, de un redactor de esta casa, hizo que este domingo, tras un nuevo empate, nadie se atreviera a cuestionar la continuidad del ‘Vasco’.

Tal vez todos pensaron en Larin y en que el míster no salta al campo. Pero el partido volvió a ser horrible, con un fútbol pobrísimo. Los que mandan mantendrán a Aguirre. Es posible que los que mandan comulguen con esa frase que ya ha hecho famosa el ‘Vasco’, esa que «llevo 60 partidos aquí y ¡jamás! estuvimos en descenso». Vale, compremos oso como animal de compañía.

Pero quisiera que ustedes, queridos lectores, seguidores del ‘Mallorqueta’, aficionados rojillos sepan que ese argumento tiene truco. Parece que LaLiga ya ha alquilado las tres plazas de descenso a Almería, Granada y Celta. Parece. Es decir, se diría, perdón, así es, que el Mallorca no está en descenso porque vamos camino del descenso más barato (o la salvación) de los últimos años.

En cualquier otro campeonato, el Mallorca, con 11 puntos de 45 posibles, estaría en descenso, sí, señor Aguirre y eso usted, que aunque es de letras (le encanta la literatura, el cine… más que el fútbol, hasta he leído que a su mujer le gusta más el fútbol que a usted) sabe que es rotundamente cierto.

Y si no lo sabe, yo que, mientras me aburría en este Mallorca-Alavés (0-0), he repasado las estadísticas, le diré que, de las 11 últimas Ligas, su Mallorca, no, usted, no se hubiese salvado de estar en descenso con esos 11 puntitos.

Jornada 15 de la Liga 2022-23: Sevilla (12), Cádiz (12) y Elche (4). Liga 2021-22: Cádiz (12 puntos), Getafe (10) y Levante (7). Liga 2020-21: Valladolid (15), Osasuna (13) y Huesca (12). Liga 2019-20: Celta (13), Espanyol (9) y Leganés (6). Liga 2018-19: Athletic (14), Rayo (10) y Huesca (7). Liga 2017-18: Alavés (12) Málaga (11) y Las Palmas (10). Liga 2016-17: Sporting (15), Granada (9) y Osasuna (7). Liga 2015-16: Rayo (14), Las Palmas (13) y Levante (11). Liga 2014-15: Córdoba (11), Elche (10) y Almería (10). Liga 2013-14: Valladolid (12), Almería (12) y Betis (10) y Liga 2012-13: Granada (12), Deportivo (11) y Espanyol (11).

No saque mucho pecho con eso de que su equipo no está en descenso. Sus números (casi) lo son. Y usted bien lo sabe. La ventaja es que, aunque parezca mentira, hay tres equipos peores que el suyo. No sé si en juego, la verdad, pero sí en puntos.