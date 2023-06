Alfonso Díaz se ha mostrado ambicioso en la presentación de la nueva campaña de abonados del Real Mallorca para la temporada 2023/24. El CEO de Negocio de la entidad bermellona se ha marcado como objetivo "llegar a 20.000 socios". "Nuestro gran propósito es crecer. Llegamos a 16 mil abonados y nos hemos estabilizado. Nuestro gran objetivo es llegar a ser 20.000. Tenemos un estadio que va a tener más capacidad, pero necesitamos ser más", ha apuntado.

El dirigente mallorquinista ha explicado que deben conseguir atraer a aquellos aficionados que acuden al campo, pero que no son abonados. "Tenemos un gran potencial porque los datos lo demuestran. Hemos venido más de 41.000 entradas, un 15% más. Eso nos da la señal de que hay mucha gente interesada en el Mallorca. Estamos trabajando en identificar a la gente joven que tiene que sumarse, a la comunidad del fútbol. Y ser integradores, somos una isla internacional"

"Nos vamos apoyar mucho en la parte digital para ayudar al aficionado. En los próximos días pondremos en marcha una estrategia digital que nos ayude a crecer", ha añadido.

La capacidad total del estadio, una vez concluida la reforma, será de 25.800 localidades. Habrá 16 categorías de localidad en aforo general y siete en Hospitality. "Esta renovación del estadio cumple una demanda histórica de acercar las gradas al campo. Vamos a tener dos grandes fondos (entre los dos unas 6.000 localidades). Ese tiene que ser el motor para crecer. Por un lado habrá agrupaciones y en otro una gran grada de animación con una estrategia y visión muy marcada que estamos desarrollando", ha apuntado.

Uno de los frentes contra los que lucha la directiva es el de reducir el absentismo de los abonados que no acuden al campo. "Siguen faltando, pero hemos hecho el récord histórico de porcentaje de abonados con un 77%. Es un número que no habíamos tenido nunca desde que hay registros. Todo el mundo que saque el abono nos gustaría que estuviese en el estadio, es un reto", ha comentado.

Cuestionado acerca de la iniciativa de unificar precios para la afición visitante, Alfonso Díaz ha explicado que es una opción que están estudiando: "Es algo que cuando se tenga que hablar lo haremos. De momento no tenemos nada que decir. Siempre que podamos ayudar a nuestra afición y tener más ambiente con la afición visitante intentaremos apoyarlo".

Sobre la información que señala que el Mallorca pagó cinco millones de euros a Jorge Mendes por el fichaje de Kang In Lee, Díaz se ha mostrado tajante. "No podemos responder a todos los rumores. Es un tema que no tiene ninguna base ni evidencia, pero tampoco voy a entrar en detalles. Lo desmiento"

"No hay que desmerecer al equipo que tenemos, son grandes estrellas, sobre todo para el mallorquinismo, y nos han llevado a acabar novenos. Siempre que podamos sumar se va a trabajar en ello. En cuanto al nivel de gasto... Lo que nos permita la Liga", ha apuntado respecto a la planificación deportiva.