“No nos están saliendo las cosas”. Luis García Plaza ha confesado este martes que el rendimiento de su equipo en las últimas semanas está lejos del deseado y no ha ocultado que no le gustaron las críticas que recibieron después de la derrota del domingo ante el Barcelona en Son Moix (0-1). El técnico del Mallorca se ha mostrado especialmente molesto con DIARIO de MALLORCA por el titular de la crónica que califica de “cobarde” su planteamiento. “Lo que no entiendo es por qué después de dar explicaciones, sobre todo cuando hay lesiones, no se rectifique. Eso es lo que no entiendo”, ha dicho en una rueda de prensa telemática en la que justificaba que apostara por un doble pivote de corte defensivo, con Baba y Battaglia y no por Salva Sevilla o Galarreta, que apenas habían entrenado hasta el día del partido. “¿Crees que le dije al equipo que se metiera atrás? El plan era intentar ganar al Barcelona, pero no salió y nos encerró atrás”, dijo en una larga explicación. “Tú me has llamado que soy un entrenador cobarde, te lo acepto. Pero creo que en sesenta partidos aquí he demostrado que no lo soy. Pero no te voy a quitar el derecho a escribir, lo acepto. Lo que puedo decir es que el domingo dormí una hora pensando en cómo puedo mejorar al equipo”, interpeló al periodista de este periódico. “Es que prefiero poner a Leo Román -portero- de mediocentro que a un chaval que no ha entrenado. Tuve miedo por poner a Galarreta media hora y que se rompiera y le perdiéramos un mes”, ha agregado.

El madrileño ha defendido el esfuerzo de sus pupilos, a pesar de llevar una mala dinámica de resultados que les ha llevado a ubicarse cuatro puntos por encima del descenso: “Ellos no son máquinas. Vamos a hacer autocrítica a seguir e intentar que no se pierdan más partidos. No hemos estado en descenso, hay que agarrarse los machos y seguir, es que no hay más. Estos chicos se dejan la vida por el equipo”. Por otra parte, García Plaza, a pesar de las complicaciones en la Liga, ha dejado claro que aspira a superar este miércoles ronda en el torneo del KO ante el Eibar en Ipurua. “La Copa hay que jugarla, no me molesta. Es una competición bonita”, se ha apresurado a aclarar, aunque ha deslizado que dará descanso a varios titulares. “Jugarán los menos habituales. Vamos justos de gente en algunos puestos y tampoco podemos poner a algunos del filial por un tema de fichas. Hablaremos del partido contra el Levante a partir del jueves. Vamos con ganas de pasar y de hacer un buen partido”, ha destacado antes de elogiar a los armeros. “El Eibar es, junto al Almería, uno de los principales candidatos a ascender, que está hecho para jugar en Primera y no dudo que van a lograr el ascenso. Va a ser una prueba importante. Hay que intentar llegar al máximo, vamos a ir a competir el partido teniendo en cuenta que tanto centrales como mediocentros no tenemos muchos y otros llegan muy justitos. Hay que tener muchas ganas de pasar y de competir y volver a ser el equipo que muestra ilusión y ganas. Ellos allí aprietan mucho y cuando veáis la alineación es un equipo importante, con buenos jugadores, con alternativas. Tienen a Fran Sol, Blanco, Llorente o Stoichkov. El Eibar nos va a hacer jugar un partido de primer nivel y nuestra seña de identidad tiene que estar en cualquier campo y cualquier situación», ha insistido. El preparador de los bermellones también ha confirmado la ausencia de Take Kubo en el choque copero. “No va a llegar. Y hay alguna baja más”, ha señalado. Horas después se ha conocido que era la de Kang In Lee, que no está descartado para el Ciutat de València en el choque del sábado. En la lista sí han entrado Amath, que regresar tras su infección en uno de los dedos del pie, y los canteranos Gayà, Llabrés, Giaquinto, Ferran Quetglas y Leo Román, que se presume titular porque Greif sigue lesionado. «Lo ideal es hacer rotar a jugadores, pero sabíamos que íbamos a andar justos de efectivos sobre todo en el centro del campo, pero diga lo que diga, es lo mismo, da lo mismo lo que explique porque había gente el otro día que casi no pudieron entrenar como Galarreta y Salva. Nos está pasando algo en la sociedad que es muy complicado y nos afecta a todos y son situaciones que no tienes controladas como entrenador”, ha comentado resignado en clara referencia al coronavirus. Preguntado sobre los refuerzos en el mercado de invierno, García Plaza ha dejado claro que tiene las puertas abiertas, aunque reivindicando a los que ya están en el vestuario de Son Bibiloni. “Los que estamos aquí somos capaces de lograr la permanencia, aunque si vienen alguien estaré encantado. Hasta ahora lo están demostrando y se merecen todo mi respeto. Siendo uno de los presupuestos más bajo nunca ha estado en descenso”, ha finalizado.