El Mallorca paga la cobardía de Luis García ante un Barcelona menor (0-1)

El Mallorca empieza 2022 con una derrota ante un Barcelona al que ha respetado demasiado (0-1). El gol de Luuk de Jong, ayudado por otro error de Reina, ha sido suficiente para tumbar a los bermellones, que han pagado un planteamiento cobarde de Luis García Plaza ante una versión menor de los catalanes. El técnico madrileño, clave en el último ascenso, ha transmitido muy poca ambición y ha contagiado a sus futbolistas, que han demostrado muy poca personalidad para tratar de ganar en Son Moix. Esta derrota no es ninguna catástrofe, pero el descenso se queda a cuatro puntos al cierre de la primera vuelta. Es un balance que muchos hubieran firmado en verano, pero visto lo visto, se antoja escaso.

La primera parte ha sido un espanto, de principio a fin. Es fácil asumir que el Barcelona tendrá más la posesión del balón, pero lo que ha sucedido es difícil de justificar. Sin embargo, todavía lo es más entender descubrir cuál era el plan de Luis García Plaza porque daba la sensación de que no tenía ninguno. Ha apostado por un doble pivote formado por Baba y Battaglia, que no se han enterado de nada, como la mayoría de sus compañeros. Como sucedió en el Bernabéu, estaban acomplejados por la dimensión del adversario, pero lo peor es que ni lo han disimulado. Los catalanes, tocando y tocando, abriendo el campo, han empezado a hacer daño, un guion esperado.

El problema es que no han encontrado respuesta de ningún tipo porque el Mallorca no ha hecho ningún contrataque que haya despeinado a los Piqué, Araujo y compañía, que hacía tiempo que no vivían tan bien sobre el césped. Un tiro de falta del campeón del mundo, otro de Ilias que se ha topado con Reina, y otro de Jutglà con rosca, han empezado a avisar. Pero nada comparado con la puesta en escena de Luuk de Jong. El delantero, que juega porque Xavi no tenía a otro, ha empezado a reivindicarse. Primero metiendo la bota en una clara ocasión que ha estrellado el balón en el palo y después con una espectacular medio chilena que ha chocado con el larguero de forma violenta.

Los bermellones estaban dando las gracias por no ir por debajo en el marcador. La pelota no les ha durado nada, ni tres pases, y así es imposible. Estaba sin fluidez, muy encogido y absolutamente a merced de los azulgranas. Un tiro de Baba y otro de Kang In Lee de falta solo han sido un espejismo ante lo inevitable. El Barcelona, en el minuto cuarenta y tres, se ha puesto por delante gracias a un testarazo de Luuk de Jong que ha encontrado el regalo de Reina. El portero ha dudado en la salida y a la hora de rectificar para estar bien ubicado en el centro lateral se ha resbalado, por lo que el holandés ha cabeceado a placer para instalar el 0-1 en el marcador. Otra vez, y no es la primera ni la segunda, el portero ha vuelto a fallar para alimentar un debate interminable este curso y que genera un ruido que enrarece el ambiente.

En la segunda el panorama no ha cambiado demasiado. Y eso era una mala noticia. Ter Stegen seguía siendo un espectador y los visitantes seguían cómodos, probando fortuna con los disparos de Nico e Ilias. Luis García ha desconcertado retirando a Baba y no a un horroroso Battaglia, que sigue persiguiendo sombras, para que entrara Galarreta. Pero más extraño ha sonado que retirara a Kang In Lee, de los pocos para cambiar el guion de un encuentro, para introducir a Javi Llabrés, que ha debutado en Primera División. El resultado es que parecía que el Barcelona estaba venciendo por una diferencia abultada. Los bermellones no se comían al rival, no mordían, algo muy raro cuando en el electrónico solo figuraba el 0-1.

Después han entrado Fer Niño y Abdón y el Mallorca, a la desesperada, lo han intentado sin orden. Estaba incómodo ante un rival que ya le iba bien superar un trago con mucha más facilidad de lo que pintaba en la previa. Mboula, con un cabezazo, ha enviado la pelota fuera tras un saque de falta, pero le sensación es que no marcaría ni jugando tres días porque, para eso, hay que generar peligro. Pero el fútbol es imprevisible y cuando parecía que ya no iba a pasar mucho más, ha llegado la ocasión más clara del partido. Jaume Costa, con una volea golpeada con el alma, ha obligado a hacer una de las paradas de la temporada a Ter Stegen. El meta alemán ha sacado el brazo de forma espectacular como un portero de balonmano en una acción que solo está al alcance de los mejores del mundo. Ver para creer porque el empate, que hubiera sido un regalo anticipado de Reyes ha estado muy cerca. La pena es que ha vuelto a salir cruz.

REAL MALLORCA: Reina; Maffeo, Russo, Valjent, Jaume Costa; Baba (Galarreta, min. 60), Battaglia (Abdón, min. 83), Dani Rodríguez, Antonio Sánchez (Mboula, min. 69); Kang In Lee (Llabrés, min. 69) y Ángel (Fer Niño, min. 60).

BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza (Lenglet, min. 75), Piqué, Eric García, Araujo; Frenkie De Jong, Nico (Álvaro Sanz, min. 70), Riqui Puig; Ilias (Estanis, min. 79), Luuk De Jong y Jutglà.

GOLES: 0-1: Luuk de Jong marca de cabeza (min.43).

ÁRBITRO: Mateu Lahoz (comité valenciano).

T. amarillas: Jutglà (min.78), Jaume Costa, (min.82), Abdón (min.88), Dani (min. 93), Maffeo (min.93), Valjent (min. 95).

T. rojas: No mostró.