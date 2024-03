Así reivindican los agricultores la presencia de producto local en los hospitales de Mallorca

Nueva acción reivindicativa para apelar a la conciencia de la necesidad de apostar por el producto local. Este viernes por la mañana Unió de Pagesos ha regalado bolsas de naranjas recién cogidas a usuarios y personal del Hospital de Inca. Tal y como ocurrió en el colegio de Santa Maria hace diez días, la entidad se ha plantado con dos tractores y cajas llenas de naranjas en el centro hospitalario inquer para alegrar la mañana a más de uno. De hecho, las caras de agradecimiento de la gente obsequiada con una bolsa llena de cítricos llenaba de satisfacción a los agricultores, que sin ninguna duda veían su lucha recompensada. Así, el secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, les explicaba que se trataba de una acción para lograr que en los hospitales haya presencia de producto local, una reclamación compartida por todos lo que recibían el obsequio. “Muchas gracias”, “no hay derecho” o “deseo que tengáis suerte” eran algunas de las frases que les deseaban los usuarios agraciados con la bolsa de naranjas.

Con esta acción, Unió de Pagesos exige al Govern que cumpla con la ley de cambio climático y valore la reducción del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero como criterios para los procesos de contratación pública. Así, reclama al Ejecutivo balear que revise los criterios de contratación pública para “garantizar la presencia de alimentos producidos en las Islas Baleares en hospitales, escuelas, residencias y servicios sociales”.

“La crisis estructural que sufre el campo mallorquín con la competencia permanente de los productos que vienen de fuera se ve agravada cada vez que la administración realiza un concurso de compra pública y no aplica criterios que permitan participar a las empresas de aquí con garantías de éxito”, mantienen desde Unió de Pagesos, que ha consultado a expertos en contratación pública que “defienden que la compra de alimentos producidos aquí se puede defender desde un punto de vista objetivo: los alimentos producidos aquí tienen una huella de carbono inferior a los que llegan de fuera”. De hecho, argumentan desde la entidad, que un estudio reciente del IRFAP asegura que esta diferencia puede llegar a ser superior al 50%.

Diferentes normativas

Así, en Unió de Pagesos desgranan que “las diferentes normativas aplicables en la contratación pública contemplan que la huella de carbono pueda ser tenida en cuenta”. Razonan que la Ley Orgánica de Contratación del Sector Público (LCSP) prevé la posibilidad de incorporar en los contrato criterios de adjudicación referidos a la reducción del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, además también puede contemplar el coste del ciclo de vida del producto y puede integrar el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, prosiguen, pueden establecerse condiciones especiales de ejecución que vayan encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A todo ello, hay que añadir que también existe una normativa sectorial que recoge políticas ambientales en la contratación como la Ley Orgánica 7/2021 de Cambio Climático y transición energética (que es una normativa estatal) y la Ley 10/2019 de Cambio Climático de las Illes Balears que en su artículo 68 establece medidas para la contratación pública.

"Unió de Pagesos presentará recursos a todos los concursos de compra pública de alimentos donde no se tengan en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero”

“Ante la evidencia de que la normativa de contratación pública permite valorar mejor las prácticas ambientales y la menor huella de carbono de la agricultura mallorquina es imprescindible que el Govern y el resto de instituciones revisen sus prácticas en materia de contratación y las actualicen de forma inmediata”, exige Unió de Pagesos. “El Govern no puede sacar ni un contrato público más que no contemple esto. Es urgente que se acabe con este agravio y se ponga en valor que los alimentos producidos en Mallorca cuidan más el planeta que los que llegan de fuera y por eso la administración debe elegir los locales”, defiende Sebastià Ordines . “Demostramos una vez más que Unió de Pagesos está al servicio de la agricultura de este país. Venimos a dar soluciones y a remar, por eso, hemos buscado la manera de cómo la administración puede priorizar los productos de aquí”, deja claro el secretario general, que no duda en lanzar una advertencia: “Ahora las administraciones tienen que actuar y tienen que incorporar estos criterios y, si no lo hacen, Unió de Pagesos presentará recursos a todos los concursos de compra pública de alimentos donde no se tengan en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero”.