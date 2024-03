El Govern impulsa una campaña para que se consuma el cordero que se cría en Baleares

El Govern, a través de la conselleria de Agricultura, ha iniciado una campaña para promocionar el consumo de los corderos que nacen y se crían en Balears, durante las fiestas de Semana Santa, que se celebrarán dentro de dos semanas. El cordero forma parte de la gastronomía de las islas, sobre todo durante estas fechas, ya que es un alimento básico para el relleno de las empanadas. Esta campaña ha sido presentada esta mañana.

Este mercado ganadero en Balears no atraviesa su mejor momento. Es un animal que tiene dificultades para venderse y cuya cría no es precisamente rentable para los criadores. Además, la mayor parte de los corderos que se venden en los comercios no han nacido en Balears, sino muy lejos. Se exportan centenares de animales desde Nueva Zelanda y se venden mucho más baratos que los que se crían en las islas.

Esta campaña de consumo de producto local durante las celebraciones de Semana Santa cuentan con el apoyo de las diferentes cooperativas que se dedican a este sector ganadero en Mallorca.

Fernando Fernández, el director general de la conselleria de Agricultura, detalló que el año pasado el censo ovino de Balears estaba formado por 246.842 animales. La cifra de corderos es un 5% inferior a la del año anterior y es que en los últimos tiempos el censo de animales se ha ido reduciendo. Esta crisis no solo afecta a las islas, sino que es un fenómeno que se extiende por todo el país. El descenso de número de ejemplares a nivel nacional se sitúa en el 7%. En estos momentos en las islas el consumo de la carne de cordero es de 1,7 kilos por habitante. Este porcentaje de consumo es algo superior a la media nacional.

Un animal con gran capacidad de adaptación

Fernández detalló que en el sector se considera al ovino como el animal que mejor se adapta al territorio. Es una especie que aporta muchos beneficios ambientales y de gestión del territorio, ya que su pastoreo facilita el mantenimiento del medio ambiente. De hecho, la desaparición del pastoreo en muchas zonas montañosas ha puesto en peligro el mantenimiento de estos territorios. Y es precisamente por estos beneficios medio ambientales la razón por la que muchos ganaderos continúan dedicándose a la cría de estos animales, según detallaron varios de los productores durante la presentación de esta campaña de consumo de producto local.

Los ganaderos explicaron que el ovino local es un animal de mucha calidad y consideraron que es necesario que se adopten medidas para certificar el origen del cordero que el consumidor compra en el comercio.

En estos momentos, los criadores de corderos de Balears reciben siete euros por kilo, un precio que casi se dobla cuando llega al consumidor. Sin embargo, los animales que llegan de Nueva Zelanda solo cuestan cuatro euros por kilo, lo que supone un precio inferior a los ejemplares autóctonos.

Según las cifras que maneja la Conselleria, el año pasado se sacrificaron en Balears un total de 129.130 ejemplares, un número algo inferior al año anterior. El Govern ha aprobado un plan estrategia de la ganadería, con actuaciones centradas en el ganado ovino. Sin embargo, se ha planteado al Ministerio que se realice una intervención sectorial, similar a la que se realiza con otros productos, como el vino o las frutas