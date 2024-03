Nueva protesta en el campo de Mallorca: Unió de Pagesos reparte 500 kilos de naranjas y lechugas a las familias del colegio de Santa Maria

El campo mallorquín está en lucha. Este lunes Unió de Pagesos ha vuelto a protagonizar una nueva acción reivindicativa. En este caso, para denunciar que en los comedores escolares no hay presencia de producto local. Y es que el programa de consumo de fruta y hortalizas en los colegios se ha adjudicado a una empresa valenciana, así ya no será la mallorquina Fruita Bona Hortofructícola SAT la encargada de suministrar estas frutas y verduras a los colegios.

Unió de Pagesos reparte 500 kilos de naranjas y lechugas a las familias del colegio de Santa Maria / DM

Así, Unió de Pagesos ha acudido este medio día al colegio público Melcior Rosselló i Simonet de Santa Maria del Camí para regalar a las familias que acudían a recoger a sus hijos e hijas un total de 500 kilos de naranjas y lechugas. “Estamos aquí para denunciar que en los comedores no hay presencia de producto local. Hemos regalado una bolsa con lechuga y naranjas a los padres y madres para que lo puedan degustar en casa ya que en las escuelas no hay presencia de productos de Mallorca”, ha explicado el secretario general de Unió de Pagesos Mallorca, Sebastià Ordines. “Queremos producto local en los comedores escolares”, ha reivindicado.

Por su parte, el coordinador de la entidad, Joan Gaià, ha explicado que el motivo que ha justificado esta acción de protesta es que se ha adjudicado el programa de consumo de frutas y verduras a una empresa de fuera. “Se trata de un programa pensado para incentivar el consumo de fruta y verdura. Es un programa que consideramos muy importante porque al fin y al cabo es cuando son pequeños cuando los debes educar en el consumo de fruta y verdura. Volvemos a topar con el hecho de que la compra pública no respeta la realidad de las islas. La ley estatal basada en directrices europeas no puede promocionar o beneficiar al producto local. Nosotros como pequeños productores no podemos competir en un concurso de estas características. Se hace un concurso y se acaba adjudicando a una empresa de fuera con el añadido de perder la venta directa de este producto. Además, Fruita Bona que era la empresa que hasta ahora se encargaba de este programa dedicaba 90 toneladas anuales de cáscaras a alimentar ganado. Era una manera de cerrar el círculo”, argumenta Gaià.

Así sentencia que la protesta de este lunes era para reclamar que la administración balear “debe presionar para que se cambie la ley”. “Pedimos que se cambie la normativa. Es inaceptable que el sector primario de Balears esté perjudicado por esta ley. Las leyes deben ser justas y equitativas y esta normativa ni es justa ni es equitativa. Es la ley de contratación pública perjudica a las empresas pequeñas. La normativa debe adaptarse porque si no el sector primario de aquí seguirá viéndose perjudicado”, reclaman desde Unió de Pagesos.

“La empresa que ha ganado lo llevará todo de fuera, incluso las mejoras que ha ofrecido, por la cantidad, es una fruta que no se puede producir ni aquí”, aseguran desde Unió de Pagesos. “No lo podemos permitir. Los agricultores debemos decir basta. ¿Cómo podemos pedir a la sociedad que consuma productos locales si la administración pública no lo hace. Sabemos que las leyes ponen obstáculos a que la compra de producto local tenga mayor puntuación que el resto. Si es así deberemos pedir que se cambien las leyes para favorecer lo producido aquí”, razonan desde la entidad.