Joan Gaià Mascaró: «Hoy es incompatible apoyar a la agricultura y consentir la urbanización descontrolada»

El coordinador de Unió de Pagesos, Joan Gaià, ofrece una radiografía del estado del sector primario, en pleno torbellino de movilizaciones del sector, a nivel europeo, nacional y autonómico, con la pasada tractorada en Palma que reunió a más de 300 tractores. Él asegura que espera que estas protestas hayan servido como «un toque de atención» para las administraciones públicas a la hora de atender las reivindicaciones de agricultores y ganaderos. Una de sus principales reivindicaciones pasa por agilizar el excesivo papeleo que comportará el nuevo ‘cuaderno digital’. «No somos gestorías», dice.

¿Cuáles son, a día de hoy, las principales demandas del campo?

Básicamente se basan en tres ejes: Primero que la administración agraria esté al servicio de la agricultura y sea rápida y proactiva. El segundo eje es la promoción del producto local y todas sus bondades: los alimentos producidos en Balears tienen una huella de carbono un 60% inferior a los mismos alimentos traídos de fuera. Consumiendo productos de aquí cuidamos el planeta. Y el último, y no por eso menos importante, es reconocer y legislar el hecho insular: producir aquí tiene un sobrecosto de un 30% y esto no se puede asumir: el Estado y Europa deben acabar con este agravio.

Las protestas de los últimos días, ¿Cree que pueden influir en una solución parcial?

Esperamos que hayan servido de toque de atención al gobierno insular y al estatal. No vale hacer tuits de apoyo y luego consentir según qué cosas. Hoy ya no es compatible dar apoyo a la agricultura y consentir la urbanización descontrolada sin límites o permitir campos solares dentro de tierras fértiles.

¿Tanta es la burocracia a la que tiene que hacer frente un agricultor? Póngame algún ejemplo.

Está a punto de entrar en vigor el cuaderno digital que vendría a ser una plataforma donde el agricultor debe apuntar todo lo que hace. Lo que siembra, lo que cosecha, los tratamientos que hace... debe ser más simple todo, no puede ser que los agricultores tengan que externalizar estas tareas en profesionales especializados. Estamos de acuerdo con la trazabilidad y con todas las garantías ambientales y sanitarias, pero no todo debe recaer sobre la espalda del agricultor y aumentar sus gastos. Queremos producir alimentos, no hacer de gestorías.

Siempre se habla del futuro del campo mallorquín. ¿Estábamos mejor hace 20 años?

Hace veinte años el consumo de producto local era superior, pero las condiciones tan duras hacen que cada vez queden menos agricultores. Y ante el escenario de cambio climático que estamos sufriendo los agricultores, somos imprescindibles para ejecutar la solución adecuada ante este reto que tenemos todos.

¿Comeremos turistas, como decía alguna de las pancartas?

El turismo de masas y la superpoblación van en contra del bienestar de los habitantes de esta tierra y también contra los agricultores. Es un debate que deberíamos haber iniciado hace mucho tiempo. Si seguimos escuchando a los hoteleros acabaremos de destrozar Mallorca.

¿Dónde van los porcentajes que paga el consumidor y no ve el payés?

¡Esta es la pregunta del millón! Nos han hecho creer que las grandes superficies nos facilitan las cosas, cuando lo que hacen es enriquecerse con una estrategia que, como mínimo, diríamos que es poco ética. Compare los precios que pagan al agricultor y lo que pagan los consumidores y si eso no es una estafa ya me dirá usted qué es: ¡Se llegan a ver aumentos del 400% del precio!

Usted tiene cabras. ¿Es más rentable la ganadería o la agricultura?

Tiene mucho que ver con la pregunta anterior. Lo que hace rentable el negocio es la capacidad que tengas tú como agricultor de vender directamente tu producto. Es la única manera de que sea el agricultor quien marque el precio de su producto. Y eso hoy, por increíble que parezca, no siempre es así. El precio de nuestros quesos lo ponemos nosotros, si lo tuviéramos que pactar con un supermercado ¡estaríamos perdidos!

¿Cuál sería una decisión justa para continuar de una forma decente?

Si fuéramos un país normal llevaríamos a cabo un gran Pacto Nacional por la Agricultura con las administraciones, el sector y otras entidades. Es necesario establecer un plan de acción y una estrategia a corto, medio y largo plazo y saber hacia adónde queremos ir. La agricultura es el sector económico que gestiona la mayor parte del territorio de estas islas y eso nos hace ser estratégicos: cuidémoslo entre todos si queremos seguir siendo el paraíso que somos.