Fent i desfent | La crisis en el pacto de Sóller

Fent | El matrimonio de ‘La guerra de los Rose’

En Sóller estamos muy entretenidos con el vodevil de la política local que no es más que el intento de infidelidad en un matrimonio mal avenido. Los cuernos se pagan y tarde o temprano llegará el divorcio. Aunque en política nada deja de sorprendernos. Como que el PP haya sacado su camiseta de ecologista y quiera más protección para la Serra. No seré yo quien lo critique. Solo pido que se haga de la forma más correcta posible, no sea cosa que nos caiga otro Matthias Kühn que cueste otros 96 millones. Las cosas que haríamos, querida, si tú y yo fuéramos el magnate del ladrillo y su amada Norma. Te aseguro que te invitaría a unos días de relax y lujo en Formentor ahora que el hotel ya está a punto de abrir. No sólo adoptaríamos el papel del matrimonio inmobiliario, sino que también podríamos interpretar el de Pedro y Begoña, que mañana terminan su retiro espiritual. Sin duda ha sido el numerito de la semana con Pedro y su Evita Perón como protagonistas. La cosa, visto está, va de matrimonios aunque el de Sóller se parece más al de ‘La guerra de los Rose’.

Desfent | Barones de Palma para reconducir el vodevil

Querido, mientras escribías esta misiva nuestra vedete por excelencia se debía estar dando un baño de Moët con los 96 millones que el Govern le ha pagado a Matthias kühn. Dicho esto, miedo me da que digan que quieran proteger más la Serra, más que nada porque las arcas autonómicas no necesitan más golpes como el de Muleta. Y sin movernos de tu Sóller natal, estupefacta estoy con el berenjenal que tienen en el Ayuntamiento. Vaya yo lo tendría claro pero que se lo piensen dos veces los populares a la hora de renegociar el pacto, que si se queda con el matrimonio mal avenido, en un plis plas le montará un nuevo numerito y al próximo que le va estallar el marrón en su cara será al alcalde. A ver si con el envío de los altos cargos del PP de Palma les hacen recapacitar. Tal vez lo que necesite tu alcalde es irse de retiro espiritual como el presidente del Gobierno que se ha tomado unos días de reflexión, menudo vodevil ha armado Pedro con su Begoña. Creo, querido, que los dos necesitamos un retiro, mejor que sea en Formentor.