Estímulo social para políticos

La presidenta Prohens ha comenzado a asimilar en público el término decrecimiento cuando ha visto el esbozo de una plataforma cívica que aboga por la sostenibilidad. Los residentes en Sóller ponen plazo fijo al Ayuntamiento para la adopción de medidas que les permitan moverse con cierta normalidad por los accesos y calles de la ciudad. Son las últimas evidencias, de esta misma semana, que demuestran cómo los cargos políticos necesitan el estímulo de la ciudadanía para aproximarse a la realidad y actuar en consecuencia. No es fácil. La presión ciudadana requiere tiempo y constancia para alcanzar la gota que colma el vaso. A pesar de la insistencia, ésta todavía no ha caído por lo que respecta a la anarquía de parques fotovoltaicos. La ley de Cambio Climático y Transición Energética no se desvela suficiente para ordenarlos y la comisión de Medio Ambiente se acomoda en una teórica ausencia de «impactos adversos significativos» para bendecirlos.

En estas condiciones, la Plataforma de Marratxí insiste. Alega contra los proyectos de Son Veri espoleada por el riesgo de pérdida del poco espacio agrícola que les queda y la amenaza de hasta 20 parques solares en 10 kilómetros a la redonda. Si el sol de la clarividencia se pone de su parte, a lo mejor tienen suerte y los políticos ponen mesura. Más complicado lo tienen los algarrobos de Son Vivot, en Inca. Es el árbol con menos plagas, pero Medio Ambiente tacha de operación sana su extinción en beneficio de pasto en secano entre placas y a pesar del rechazo de Selva.

