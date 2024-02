Las fechas del gran estreno de la temporada turística en Mallorca, el nuevo Hotel Formentor: las reservas empezarán entre marzo y abril

El Hotel Formentor abrirá el canal de reservas entre los próximos meses de marzo y abril porque la intención de Four Seasons, la prestigiosa cadena que debutará en Mallorca con el mítico hotel de la península de Pollença, tiene intención de abrir las puertas del establecimiento el próximo 3 de junio. «Seguimos con esta esperanza y luchamos para que esto suceda», ha confirmado este martes en Pollença la directora del ahora llamado Four Seasons Resort Mallorca at Formentor, la madrileña Estreya Gosálbez, presente en la primera jornada de captación de trabajadores que lleva a cabo la empresa hotelera en la isla junto a Inmobiliaria Formentor, en colaboración con el Soib, y por la que han pasado más de un centenar de aspirantes en dos turnos matinales y otro vespertino.

Mientras el Hotel Formentor sigue «a buen ritmo» su proceso de reconstrucción, la cadena Four Seasons quiere avanzar lo máximo posible la contratación del personal de cara a la próxima temporada turística, que será la de la reapertura del icónico establecimiento si finalmente se dan las condiciones legales para que el ayuntamiento de Pollença conceda las tres licencias que faltan para poder iniciar la actividad. A la espera del permiso definitivo, «el equipo de Four Seasons ya ha aterrizado en las oficinas», apunta la directora del hotel, para poner en marcha toda la maquinaria administrativa previa a la apertura.

La directora del Hotel Formentor, Estreya Gosálbez, se dirige a los aspirantes durante la jornada de este martes en Pollença. / IF

Estreya Gosálbez ha avanzado también que, en su primer año de funcionamiento, el Hotel Formentor cerrará en noviembre para estar en consonancia con el resto de la planta hotelera de la isla. «Queremos estudiar el mercado de lujo y el comportamiento de los clientes», apunta. Más adelante, el objetivo de la cadena es el de abrir «durante diez meses», si bien precisa que este primer año será un «test» para la compañía hotelera. «Queremos ir poco apoco alargando la temporada», ha concluido.

El acto se ha celebrado en la sede ‘pollencina’ de la Fundació Rotger Villalonga, donde la cadena hotelera que gestionará el emblemático hotel ha desplegado un operativo integrado por catorce empleados de diferentes departamentos que han entrevistado a las personas interesadas en ser seleccionadas para uno de los 167 puestos de trabajo que pretenden cubrirse durante estos días.

La intención, según explica Gosálbez, es la de completar durante el mes de abril una plantilla de unos 330 empleados, formada por aproximadamente un centenar de antiguos trabajadores del establecimiento más las personas que se contraten este año. Sin embargo, a lo largo de los próximos años 2025 y 2026 la plantilla aumentará hasta las 480 personas.

El objetivo es contar con una gran cantidad de empleados para ofrecer un servicio personalizado a los futuros clientes del hotel, definido por Four Seasons como el «paradigma del ultra-lujo en el sector hotelero». «Pretendemos que la experiencia de nuestros trabajadores sea tan buena como la de nuestros huéspedes», ha añadido Gosálbez.

39 perfiles laborales

Por su parte, Magdalena Pastor, responsable de la oficina sectorial de Hotelería, Turismo y Náutica del Soib, ha explicado que este organismo público participa en el proceso de selección de personal que ha iniciado Four Seasons como un «servicio especializado» que colabora con «grandes empresas» que precisan de trabajadores. «Nuestro papel ha sido el de difundir el perfil que necesita la compañía a través de la web, las redes sociales y otros canales», ha añadido Pastor.

En total, la cadena hotelera ha solicitado 39 perfiles laborales diferentes. «Nosotros nos encargamos de buscar a los mejores candidatos y hacer una preselección; una vez preseleccionados con los requisitos solicitados por la cadena, convocamos a los aspirantes a la jornada que se celebra este martes en Pollença». No será la última jornada de captación. Está previsto que también se lleven a cabo en Alcúdia y sa Pobla, los municipios más próximos al de Pollença.

Y es que la cadena Four Seasons ha dejado claro al Soib que prefiere conformar la plantilla con trabajadores ‘pollencins’ o de la comarca. De hecho, un setenta por ciento de los aspirantes preseleccionados residen en estos municipios más próximos, mientras que los restantes provienen de otras zonas de la isla e incluso, «entre un 5 y un 10%», de fuera de Mallorca. Estos últimos sólo formarían parte de la plantilla en el caso de que las plazas ofertadas no pudieran cubrirse con personal mallorquín.

Otra imagen del proceso de selección celebrado este martes en Pollença. / J. Frau

A pesar de las dificultades que tienen actualmente otras cadenas hoteleras en conseguir personal calificado, un proceso que durante estos meses se ha intensificado, según apunta la representante del Soib, en el caso del Hotel Formentor «la respuesta ha sido muy buena» porque «se trata de un hotel de un nivel muy superior, emblemático, que ha tenido muy buena acogida». También influye el hecho de que, al ser un hotel selecto, ejerce de «reclamo» porque los trabajadores «están mejor pagados».

El tipo de personal que busca la compañía hotelera tiene un perfil «muy diverso». «Se necesita gente para recepción, oficinas, mantenimiento, pisos, cocina y alimentación», explica Magdalena Pastor. Y dentro de estas categorías, se quiere contratar a la gente que cumpla los requisitos necesarios para ejercer las funciones propias de un terapeuta de spa, un coordinador de ventas o un ayudante de somelier, por citar algunas de las plazas más especializadas que se quieren cubrir. Por su parte, la directora del hotel confirma que, en principio, el perfil «más difícil de encontrar» es el personal de cocina y el de servicio en restaurantes.