Maria Bibiloni, aspirante a conseguir una plaza de recepcionista: «Trabajar en un lugar tan emblemático como el Hotel Formentor es una oportunidad increíble»

Los candidatos a ocupar una de las 167 plazas ofertadas por Four Seasons tenían que pasar ayer martes una primera entrevista de trabajo y, si había suerte, entre una y dos más antes de obtener el contrato. Maria Bibiloni es una joven ‘pollencina’ que aspira a conseguir una plaza de recepcionista, el trabajo que más se ajusta a su perfil. «He estudiado Lenguas Modernas y mi pasión es el turismo», explicó después de superar la primera entrevista y a la espera de pasar la segunda.

Tiene experiencia en el sector y confía en ser una de las seleccionadas porque cree que cumple uno de los requisitos más importantes que solicita la compañía: un buen conocimiento de los idiomas. Maria habla perfectamente el catalán, el castellano, el inglés y el alemán y se defiende bien en ruso y portugués.

No tiene dudas de que está ante la «oportunidad increíble» de trabajar «en un lugar tan emblemático y en una empresa tan buena a nivel internacional, con tanto reconocimiento».

Para ella no es un problema tener que desplazarse diariamente hasta un lugar tan aislado como el Hotel Formentor. «Yo vivo en Pollença, no me puedo quejar, está más cerca que si tienes que venir de Palma como hace mucha gente», apunta.

Maria es una de las decenas de personas que ayer pasaron por la Fundació Rotger Villalonga con la esperanza de encontrar un buen empleo. Muchos de ellos lo conseguirán. «Los perfiles que se han presentado este martes son buenos, porque ya se están realizando segundas y terceras entrevistas», señala al respecto Magdalena Pastor, representante del Soib.

El tipo de personal que busca la compañía hotelera tiene un perfil «muy diverso». «Se necesita gente para recepción, oficinas, mantenimiento, pisos, cocina y alimentación», explica Magdalena Pastor. Y dentro de estas categorías, se quiere contratar a la gente que cumpla los requisitos necesarios para ejercer las funciones propias de un terapeuta de spa, un coordinador de ventas o un ayudante de somelier, por citar algunas de las plazas más especializadas que se quieren cubrir. Por su parte, la directora del hotel, Estreya Gosálbez, confirmó que, en principio, el perfil «más difícil de encontrar» es el personal de cocina y el de servicio en restaurantes.