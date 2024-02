Sineu: Las familias del IES exigen al Govern el pago de 35.385 euros del pasado curso

La asociación de madres y padres de alumnos (Amipa) del Instituto de Educación Secundaria (IES) de Sineu reclaman a la conselleria de Educación y Universidades el pago de una deuda de 35.385 euros que este departamento les debe del pasado curso en concepto de transporte de alumnos de bachillerato.

Por otra parte, también han expresado su preocupación por la falta de novedades con respecto al proyecto de ampliación del instituto de Sineu.

Miembros del colectivo de familias de los alumnos del IES Sineu se reunieron el pasado 18 de enero con el equipo directivo del centro educativo para «exponer la situación en la que se encuentra el instituto». Uno de los temas que se trataron en la reunión hacía referencia a las dos facturas pendientes del pasado curso que la Conselleria todavía tiene que pagar a la entidad en concepto del transporte de bachillerato. «A día de hoy todavía no se han abonado», lamenta la Amipa, que manifiesta su «preocupación» por lo que considera un «incumplimiento» de los compromisos adquiridos por la Conselleria en su día. «Si hay 20 millones de euros para segregar familias, no entendemos por qué no pueden afrontar el pago de 35.385 euros», apunta la asociación que agrupa a las familias del alumnado.

Ampliación del IES

Por otra parte, el proyecto de ampliación del instituto sigue en punto muerto, una cuestión que también preocupa mucho tanto a la Amipa como al equipo directivo del instituto. «Desconocemos la calendarización de la ampliación del IES, y es preciso recordar que las familias deberían ser informadas ya que la recuperación de aulas, aulas específicas y espacios para atender a las familias y al alumnado con necesidades específicas son muy necesarias, y parece que estos espacios no se recuperarán si por parte de la Conselleria no se planifica un calendario de actuaciones», afirman desde el colectivo.

Cabe recordar que a finales de la pasada legislatura, la ampliación del IES Sineu, uno de los más grandes de la isla con más de mil alumnos matriculados, fue declarada como un proyecto de interés autonómico por parte del Govern. El objetivo es ampliar sus instalaciones en un veinte por ciento para cubrir la demanda creciente de plazas de Formación Profesional (FP), entre otros servicios educativos.

Por todo ello, la Amipa ha solicitado una reunión con el conseller Antoni Vera junto con el director del IES para abordar estas cuestiones y mejorar la situación educativa del centro, pero «a día de hoy todavía no se ha recibido una respuesta», lamentan.

Por su parte, fuentes de la Conselleria admitieron ayer que la deuda reclamada por la Amipa todavía no se ha satisfecho pero intentaron tranquilizar a la asociación con el compromiso de que la cantidad se pagará este año. Añadieron que antes estos pagos se efectuaban «de forma alegal» y que ahora se intenta solucionar esta situación.

Respecto a la ampliación del instituto, las fuentes explicaron que actualmente «se está trabajando en el plan de infraestructuras educativas» en el que «se detallarán» las obras que se ejecutarán tanto en Sineu como en el resto de centros, sin concretar si se incluirá el proyecto de ampliación tal y como estaba contemplado.