Son Busquets: Encuentro tenso entre asociaciones vecinales y Ayuntamiento de Palma frente al antiguo cuartel militar

Una treintena de personas de distintas asociaciones vecinales se dieron cita ayer frente a las puertas de Son Busquets en una convocatoria que, en principio, iba a ser una protesta contra la falta de información por parte del SEPES sobre el proyecto para el antiguo cuartel militar. Las asociaciones de Camp Redó-Camp Roig y Parc de Ses Fonts expresaron su malestar por no haber sido invitadas a la presentación del proyecto hoy, mientras que el presidente de la tercera asociación, la de Cas Capiscol, Biel González del Valle, explicó que su entidad sí ha sido convocada a la presentación, y que las otras dos no han sido invitadas porque no están registradas como asociaciones vecinales: la de Camp Redó-Camp Roig porque es una asociación de propietarios, y la de Parc de Ses Fonts porque se constituyó hace muy poco, aseguró del Valle.

El presidente de Cas Capiscol, que no quiso aparecer en la foto junto al resto de asociaciones y el Ayuntamiento, recordó que en la pasada legislatura se hizo un proceso de participación ciudadana y un concurso de ideas sobre Son Busquets, y los resultados se hicieron llegar al SEPES.

En contraposición, las otras dos asociaciones sostuvieron que nunca las han llamado para participar ni opinar sobre el proyecto. La presidenta de la asociación del Parc de Ses Fonts, Yolanda Rodríguez, advirtió del peligro de que los servicios de la zona y los accesos al barrio «colapsen» si se construyen las 833 viviendas que hay proyectadas. Por su parte, la presidenta de Camp Redó-Camp Roig, Fina Ors, aseguró que no confía en que el proyecto llegue a ejecutarse: «Llevamos más de 20 años igual, queremos compromisos reales», exigió.

Al encuentro, que acabó siendo tenso por el enfado de algunos vecinos, se sumó con carácter de urgencia el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, con la intención de explicar de primera mano la postura del Ayuntamiento. El concejal quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, tal y como ya había hecho por la mañana, y prometió que el Consistorio recogerá las opiniones de las asociaciones para que se plasmen en el proyecto. También aseguró que el Ayuntamiento no ha tenido acceso a la documentación del Plan Especial que se presentará hoy, aunque no serán un «impedimento» y firmarán el protocolo para desarrollar, por fin, el proyecto en Son Busquets.