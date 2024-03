Vecinos de Son Busquets convocan una protesta en el antiguo cuartel porque no han sido informados del proyecto

Las tres asociaciones de vecinos afectadas por el futuro desarrollo urbanístico de Son Busquets -Cas Capiscol, Camp Redó-Camp Roig y Parc de Ses Fonts- reclaman más información sobre el proyecto. Asimismo, las dos últimas han expresado su malestar porque no han sido invitadas a la presentación del proyecto durante la visita a Palma mañana de la directora general del SEPES, Leire Iglesias.

Esta tarde un grupo de vecinos tiene previsto concentrarse a las 19:00 horas en la puerta principal del antiguo cuartel militar para protestar porque el SEPES, propietario del suelo y responsable de ejecutar más de 800 viviendas de precio asequible, les ha dejado al margen de su tramitación. Allí se encontrarán con el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, que se ha citado con ellos para explicarles la postura del Consistorio.

El concejal, que también desconoce los detalles del desarrollo, ha criticado esta mañana la presentación "unilateral" de este organismo público dependiente del Ministerio de Vivienda.

Desde la asociación del Parc de ses Fonts cuestionan que esta zona de Palma sea capaz de asumir más de ochocientas viviendas previstas y el aumento de la población que generarán. "Queremos un plan de movilidad y saber cómo el barrio absorberá a más de dos mil nuevos residentes. Ahora ya tenemos mucha falta de servicios, pero hemos pedido información y se niegan a contar con nosotros", denuncia la presidenta de la asociación, Yolanda Rodríguez.

"¿Las viviendas serán de venta o alquiler? ¿A qué personas irán destinadas? Ahora tenemos un centro de salud que apenas puede gestionar toda la población a la que atiende, ¿construirán otro?", se ha preguntado Rodríguez.

"La solución habitacional de Palma no está en Son Busquets. Han dejado pasar todos los trenes en otras partes de la ciudad y ya solo les queda este", ha añadido esta representante vecinal.

Por su parte Fina Hors, de Camp Redó-Camp Roig, también ha sido muy crítica por la falta de información y porque su asociación no ha sido invitada a la presentación de mañana. "Es demencial que no hayan contado con los vecinos. Pero nosotros no iremos a donde no nos han invitado", critica Hors, que lamenta "las formas" del SEPES ahora que el proyecto parece encarrilado.

La asociación de Tramuntana-Cas Capiscol-Son Busquets sí ha sido invitada al acto que se celebrará mañana, aunque también cuestionan la falta de información que rodea a este desarrollo. "No sabemos nada del proyecto. Lo que querríamos es que se respete el acuerdo de la pasada legislatura con el tema de preservar una parte de los edificios y de las naves. No tanto por su valor histórico, que lo tienen, sino porque ya está bien de destruirlo todo. Se puede hacer algo nuevo con elementos antiguos", destaca Biel González del Valle.

"Una oportunidad para tener un nuevo barrio desde cero"

Desde esta entidad vecinal hacen una lectura del proyecto más positiva que la de sus vecinos de Ses Fonts y Camp Redó. "Nos gusta la idea de las 'supermanzanas' y el hecho de que tengamos la oportunidad de tener un barrio nuevo que se puede hacer desde cero. Ahora es un lienzo en blanco y tenemos la ocasión de hacer las cosas bien después de más de 25 años con este problema", subraya.

"Nos gustaría que la mayoría de las viviendas fueran de alquiler, para jóvenes y personas mayores que viven solas, con espacios comunitarios, un centro educativo o un polideportivo", ha añadido González del Valle.

Finalmente la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Maribel Alcázar, ha reclamado al Ayuntamiento de Palma y al SEPES que "se pongan de acuerdo para que haya una única reunión explicativa" a los vecinos.

"Lo lógico sería que las dos instituciones se sentaran juntos para informar a la ciudadanía sobre el proyecto. Con nosotros no van las peleas entre instituciones y partidos, lo que queremos es información para que no haya confusiones ni malas interpretaciones. Ahora es lo que más necesitamos", ha subrayado Alcázar.