Enfado del Ayuntamiento con la visita del Gobierno a Son Busquets: "No permitiremos que desde un despacho en Madrid se decida el futuro de Palma"

Malestar del Ayuntamiento de Palma con el SEPES por su presentación "unilateral" mañana de su proyecto para Son Busquets. El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha lamentado que la directora general de este organismo público dependiente del Ministerio de Vivienda vaya a explicar el Plan Especial para la construcción de más de ochocientas viviendas, equipamientos sociales y zonas verdes sin haberlo consensuado previamente con el Consistorio.

"Nunca seremos un obstáculo para el desarrollo de Son Busquets. Pero el Plan Especial no ha sido consensuado en ningún momento con nosotros, y se han negado a adjuntar ese documento en los correos que nos hemos enviado pese a nuestra insistencia. El plan no tiene seguridad jurídica hasta que nuestros técnicos lo revisen y cuente con el beneplácito del Ayuntamiento. No vamos a permitir que desde un despacho en Madrid se decida el futuro de una parte de la ciudad. No vamos a ser un obstáculo, pero tampoco permitiremos que los partidismos primen por encima del interés general de Palma y de la voluntad de la gente", ha expresado Fidalgo sobre la visita mañana de la directora general del SEPES, Leire Iglesias, y los técnicos responsables del proyecto.

El SEPES, entidad propietaria de los terrenos donde se levanta el antiguo cuartel militar y que ejecutará y financiará el proyecto de Son Busquets, "ha perdido la oportunidad de empezar bien este idilio", ha indicado el titular de Urbanismo. "No entendemos que no hayan sido capaces de incorporar aunque sea un esbozo del Plan Especial. Hacen política partidista. Recuerdo que este proyecto lleva más de 15 años paralizado y en las dos últimas legislaturas no se ha hecho absolutamente nada. Ahora reclamamos soluciones, pero deciden presentar el plan de manera unilateral y en la Delegación del Gobierno sin que los técnicos hayan atisbado un esbozo. Pero estamos condenados a entendernos", ha indicado Fidalgo.

"Haremos valer nuestra opinión"

Aunque ha reiterado que el Consistorio "no será un obstáculo" para llevar adelante el desarrollo urbanístico, ha amagado con revisarlo y exigir cambios: "Como Ayuntamiento tenemos la facultad de aprobar ese desarrollo, y haremos valer la opinión de la gente de Palma".

En todo caso, Fidalgo sí ha celebrado que mañana se vaya a firmar un protocolo que vincula al Ayuntamiento de Palma y al SEPES en el proyecto, algo en lo que el Consistorio ha insistido, hasta el punto de amenazar con expropiar los terrenos en los primeros cien días del presente mandato si existía ese compromiso por escrito.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, se ha expresado en el mismo sentido. "Después de nueve meses de reclamar firmar un convenio, se firmará un protocolo. No es lo que queríamos, pero no seremos un obstáculo para dar salida a lo que necesita Palma. Es un protocolo de intenciones y nosotros queríamos un convenio para que la ciudad para que los vecinos sean partícipes, y no se haga un Son Busquets como quiere Madrid", ha señalado el primer edil tras la inauguración de la Fira del Ram.