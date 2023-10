Rafael Gil March, presidente del RCNP: "La obtención de la concesión condiciona todos los proyectos del Real Club Náutico de Palma"

Rafael Gil March tiene 62 años. Es abogado y asesor fiscal. Y la madrugada del pasado viernes, 27 de octubre, se convirtió en el nuevo presidente del Real Club Náutico de Palma, una institución con 75 años de historia que atraviesa su momento más difícil, sin concesión administrativa y con un permiso de ocupación temporal de sus instalaciones. Formó parte de la anterior junta presidida por Emérico Fuster, luchó para que en las últimas elecciones solo hubiera una candidatura de unidad, por el especial momento de la institución. Y todavía recuerda de forma nítida la primera vez que entró en el club, siendo aún un niño. «Recuerdo los papagayos que había en la entrada, cuando el club tenía dos accesos, el actual y de la iglesia de Sant Elm. Mi padre compró un Coronado, un velero de siete metros. Y, con mi hermano, salíamos cada fin de semana a navegar, los tres juntos», rememora.

-Si consigue la concesión durante su mandato salvará al club. Y y si no, será su último presidente. Es un reto enorme, ¿verdad?

-El último presidente no, porque la institución incluso sin instalaciones sobreviviría. Pero es cierto, el reto es muy importante. Pero la recompensa también lo es. Si conseguimos la concesión se habrá cumplido el objetivo fundamental que tiene el club en estos momentos.

-¿Y cuál es la estrategia para conseguir que se reconozca el derecho de continuidad del RCNP en sus instalaciones?

-Entiendo que la vía administrativa todavía no está agotada, que es necesario diálogo, que cuando la Autoridad Portuaria de Balears, a punto de concedernos la ampliación, pide un informe de la Abogacía del Estado sobre la naturaleza jurídica de la misma, lo hace saltándose el procedimiento previsto. Y que cuando el Consejo de Estado le dice que nos conceda la concesión con efectos retroactivos, la entidad busca una resolución que no lo permita. Y luego está el contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra ese silencio negativo, con el precedente de Formentera Mar, un caso muy similar al nuestro que nos favorece.

Javier Sanz es una persona recta que en la APB actuará según la normativa. Y eso nos da tranquilidad Rafael Gil - Presidente del Real Club Náutico de Palma

-Y además afirma que hay que trabajar también en la concesión como si el RCNP tuviera que concurrir a un futuro concurso para ganarla.

-Hay que hablar con la Autoridad Portuaria para que los clubes náuticos puedan competir en estos concursos en igualdad de condiciones, manteniendo su esencia, su actividad deportiva y social y que así lo reconozca la Ley de Puertos del Estado.

-Desde el pasado mes de febrero Javier Sanz, expresidente del Náutico y de la Federación Española de Vela, es el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Balears. ¿Cambia eso las cosas?

-Javier Sanz es una persona recta que actuará según la normativa. Eso nos da la tranquilidad de que no nos perjudicará.

-¿Se han sentido perjudicados hasta ahora por la Autoridad Portuaria de Balears?

-Yo no lo sé. Pero como abogado me remito a los hechos. El informe a la Abogacía del Estado que solicita de forma previa a la prórroga de la concesión no estaba previsto en el procedimiento. Y después en ninguna de las ocasiones que tuvo para favorecer al administrado, como tras informe del Consejo de Estado, lo hizo.

-¿La concesión condiciona todos los demás proyectos del club, sociales, deportivos y de mejora infraestructuras?

-Los condiciona. Pero tenemos que pensar como si la concesión la tuviéramos para siempre. No podemos desarrollar grandes inversiones, porque en el peor de los casos no las podríamos amortizar, aunque sí mantener el club en unas condiciones de uso más que razonables.

De palabra hemos recibido el apoyo de las instituciones, no tanto de obra Rafael Gil - Presidente del Real Club Náutico de Palma

-¿Cómo es el Real Club Náutico de Palma que imagina?

-En primer lugar es una institución estable. Y en eso trabajaremos. Y en segundo lugar, un referente entre la sociedad de Palma, sustentado en las actividades deportivas y sociales que desarrolla y en los valores que intenta transmitir. Pero también un referente en el Mediterráneo, como el club que organiza regatas de la trascendencia de la Copa del Rey o la Palma Vela, que proyectan una imagen en el exterior de la ciudad de Palma y también de Balears.

-¿Durante este tiempo de lucha por la continuidad del club han sentido el apoyo de las instituciones, del Ayuntamiento de Palma, del Consell y del Govern?

-De palabra sí, pero no tanto de obra, aunque entiendo que quizá el momento era difícil para ellos y que quizá la sensibilidad era otra. Ahora con el Ayuntamiento de Palma tenemos el proyecto de crear la Escuela Municipal de Vela, que ya está muy definida, ha diseñado Hugo Ramón y sería muy beneficiosa para el club, pues le permitiría incluir modalidades que de vela ligera que ahora no tiene por falta de espacio. Y también para el ciudadano de Palma, desde jóvenes a adultos.

-¿Es posible aumentar el número de socios?

-Sí, es uno de los objetivos que nos hemos marcado. No hay por qué tener amarre para hacerse socio. Queremos organizar más actividades especialmente pensadas para los jóvenes, propuestas que sean atractivas para ellos. Pero también ciclos de conferencias y charlas, potenciar la gastronomía y potenciar las regatas del fin de semana.

-¿Habrá renovación de la oferta gastronómica del club?

-Queremos que la cafetería se adapte mejor a las necesidades de los socios que hasta ahora.

-En su junta llama la atención la presencia de la bióloga Salud Deudero, exdirectora del Oceanográfico y profesora de investigación de la UIB. ¿Cuál será su cometido?

-Nos aportará un plus muy importante en las actividades medioambientales que queremos llevar a cabo. Tenemos que intentar mejorar la calidad de las aguas del puerto; la sostenibilidad y eficiencia de los recursos que consumimos , así como realizar talleres divulgativos de los valores medioambientales.

-¿Cuál es la tarea más inmediata que debe llevar a cabo?

-Cada miembro de la junta tiene que hacer una evaluación de sus áreas de responsabilidad para elaborar los próximos presupuestos y presentarlos en diciembre. Y tengo un compromiso personal con los socios: mejorar la comunicación interna, que cada socio del Real Club Náutico de Palma sepa inmediatamente cada decisión que se toma en la junta.